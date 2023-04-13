Не виключений "жест доброї волі": окупанти можуть самі залишити частину територій України - генерал

Генштаб ЗСУ може скористатися витоком секретної інформації Пентагону, щоб збити ворога з пантелику.

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Генштаб ЗСУ може скористатися витоком секретної інформації Пентагону, щоб збити ворога з пантелику, сказав Ігор Романенко / Фото Фото: 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу, УНІАН

Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що контрнаступ ЗСУ може змусити російських окупантів вчинити "жест доброї волі" - загарбники можуть самі залишити частину окупованих територій, як це сталося під час визволення правобережжя Херсонської області.

При цьому Генштаб ЗСУ може скористатися витоком секретної інформації Пентагону, щоб збити ворога з пантелику.

"Я не виключаю, що в Генштабі будуть робити вигляд, що продовжують підготовку згідно з тим планом, який був оприлюднений, а насправді реалізувати інший план", - сказав Романенко в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

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Він звернув увагу на те, що з моменту витоку інформації вже пройшов певний час, при цьому до контрнаступу ЗСУ може пройти ще місяць.

"Багато що може змінитися, тому, якщо вміло діяти, можна використовувати ситуацію", – зауважив він.

Водночас генерал наголосив: незалежно того, який напрямок буде обрано для головного удару, "треба бити логістику ворога" – знищувати його склади та шляхи доставки.

"Це приблизно те саме, як ми діяли на Херсонському напрямку щодо угруповання ворога на правому березі Дніпра. Тоді ми наступали, взяли перший рубіж і зустріли дуже серйозний опір з боку ворога. Там ми зупинилися, закріпилися і почали їх інтенсивно обробляти. І досягли результату - вони були змушені піти", - нагадав Романенко.

За його словами, щоб повторити той же сценарій, "треба велика кількість боєприпасів і в цілому ударних засобів, включаючи завдання ударів літаками, вертольотами, безпілотними апаратами, це диверсії тощо".

Витік секретних даних Пентагону і контрнаступ ЗСУ

6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Джерела видання вказують, що за рано говорити про масштаби збитку витоку інформації, але якщо Росія зможе визначити, як Сполучені Штати збирають дані, і перекрити цей потік, це може вплинути на хід бойових дій в Україні.

Reuters пише, що засекречена інформація про плани США й НАТО щодо посилення ЗСУ перед контрнаступом, яка була "злита" в Мережу, може бути підробкою. Американська влада розслідує "витік" даних, проте їхня достовірність досі не підтверджена.

Тим часом Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що в України є всі можливості, щоб досягти успіху в контрнаступі. За його словами, союзники навчили велику кількість українських військових і продовжують надавати технічну допомогу Києву.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Головнокомандувач ЗСУ та його штаб ухвалюватиме рішення про контрнаступ "в останній момент".

"Якщо хтось думає, що у нас лише один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало", - сказав Данілов.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ Збройних сил України може розпочатися влітку.

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