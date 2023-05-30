"Дивилася з балкону на збиття дронів": Кличко розповів про загиблу 33-річну киянку

Жінка під час атаки безпілотниками на столицю України вийшла на балкон, щоб подивитися на роботу ППО.

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Кличко розповів про загиблу внаслідок атаки дронами 33-річну киянку/ колаж: Главред, фото: Telegram КМВА, Telegram Кличко

Внаслідок атаки російських окупантів дронами на Київ у ніч на вівторок, 30 травня, у Голосіївському районі столиці загинула 33-річна киянка. Під час удару жінка вирішила вийти на балкон, щоб подивитися, як українська протиповітряна оборона збиває ворожі безпілотники.

Ще 11 людей отримали поранення внаслідок нічної атаки, п’ятеро з них були госпіталізовані. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко.

"Загалом, внаслідок нічної атаки, одна людина загинула. 11 постраждали. З них: 6 людей отримали медичну допомогу амбулаторно, 5 – госпіталізували. Наразі в лікарнях міста перебувають 3 особи", – повідомив Кличко.

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Також він розповів, що жінка, яка загинула, вийшла на балкон подивитися на збиття ворожих дронів.

"Жінка спостерігала за атакою, і вона на жаль загинула. Коли ви чуєте повітряну тривогу, будь ласка, спускайтеся у бомбосховища, спускайтеся у місця, де ви можете убезпечити себе і не постраждати", – зазначив мер української столиці.

Кличко розповів, як загинула 33-річна жінка під час атаки дронів на Київ/ скрін

Дивіться відео, що Кличко розповів про загибель 33-річної жительки Києва:

Кличко повідомив, що пошуково-рятувальні роботи у пошкодженому будинку в Голосіївському районі завершені. Зараз розбираються аварійні елементи будинку, з двору вивозять пошкоджені автомобілі мешканців.

"Ймовірність повітряних атак дуже висока. Тому закликаю киян не нехтувати власною безпекою, не ігнорувати сигналів тривоги!", – додав Кличко.

Нічна атака окупантів на Київ

У Києві в ніч на вівторок, 30 травня, в результаті повітряної атаки РФ іранськими безпілотниками-камікадзе є жертва і постраждалі. У Голосіївському районі в одній з багатоповерхівок сталася пожежа. Через удар дроном два верхніх поверхи багатоповерхівки зруйновані. Одна людина загинула, є постраждалі. Повідомлялося, що під уламками можуть ще перебувати люди.

Під час нічної атаки російських окупантів дронами на Київ у повітряному просторі столиці України було знищено понад 20 безпілотників, внаслідок падіння уламків є руйнування. Пошкодження у різних районах Києва – Голосіївському, Печерському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському, Святошинському.

Пізніше стало відомо, що внаслідок нічної атаки дронами на Київ і Київщину загинула 33-річна жінка, ще 13 – отримали поранення (9 – у Києві, четверо – на Київщині). Також пошкоджено 16 об'єктів – цивільні авто, споруди та житлові будинки.

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