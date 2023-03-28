Нагострив лижі: скандального митрополита Павла зловили на оформленні закордонного паспорта

Помітивши зйомку, митрополит Павло почав явно нервувати.

Митрополит Павло / УНІАН

Скандальний священик з УПЦ Московського патріархату митрополит Павло (Лебідь), який раніше був настоятелем Києво-Печерської Лаври, був помічений в сервісному центрі під час оформлення закордонного паспорта.

Його "засікли" біля станції метро Харківська, де, як повідомляє Главком, оформляв собі закордонний паспорт.

Журналісти не виключають, що на тлі виселення підконтрольного РФ УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври митрополит Павло може планувати покинути Україну.

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Звернемо увагу, що, помітивши зйомку, Лебідь почав явно нервувати, а після процедури постарався якомога швидше покинути приміщення.

Митрополит Павло оформляє закордонний паспорт / скріншот

Раніше Рада національної безпеки і оборони (РНБО) доручила Кабінету Міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

10 березня 2023 року стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року, в результаті чого з Києво-Печерської Лаври в першу чергу має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП).

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври, а також не мають наміру переходити в ПЦУ.

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