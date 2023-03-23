"Вдаримо ракетами по Бундестагу та Офісу Шольца": у РФ вибухнули погрозами Німеччині

Медведєв заявив про можливість ракетного удару по ФРН, якщо вона затримає Путіна. За його словами, затримання Путіна буде оголошенням Росії війни.

Медведєв вибухнув погрозами здійснити ракетний удар по Німеччині/ ua.depositphotos.com, скрин

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв погрожує Німеччині ракетним ударом у тому разі, якщо в цій країні затримають російського диктатора Володимира Путіна згідно з ордером на арешт, виданим Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

Так Медведєв відреагував на заяву міністра юстиції ФРН Марка Бушманна, який раніше сказав, що у випадку появи на території Німеччини диктатора РФ Путіна його будуть зобов’язані заарештувати. Погрози Німеччині Медведєв висловив під час спілкування з російськими пропагандистами, відео було опубліковане у його Telegram-каналі.

Прихвостень Путіна висловив своє незадоволення видачою ордера на арешт російського диктатора. Він наголосив, нібито "затримання глави Кремля за кордоном неможливе". Проте якщо все-таки це затримання відбудеться, це буде оголошенням війни Росії, сказав Медведєв.

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"Зрозуміло, що ця ситуація (реальний арешт Путіна – ред.) не реалізується ніколи. Але ось уявімо, що вона реалізувалася. Чинний лідер ядерної держави приїхав на територію Німеччини і зазнав арешту. Що це? Оголошення війни Російській Федерації", – заявив путінський прихвостень.

Після цього він почав погрожувати Німеччині ракетним ударом у випадку, якщо вона затримає Путіна.

"І уже в цьому випадку усі наші засоби – ракетні та інші – полетять у Бундестаг, в Офіс канцлера і так далі", – спробував вчергове залякати Захід експрезидент РФ.

Нагадаємо, заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв зморозив ще одну "причину" повномасштабного вторгнення РФ в Україну. В інтерв′ю російським пропагандистам він заявив, нібито "Україна – це частина Росії", але начебто довгий час Росія "мирилася з тим, що Україна була окремо".

Також раніше повідомлялося, що заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв влаштував істерику після рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Володимира Путіна. Одноразовий президент РФ пригрозив ракетним ударом по Гаазі.

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