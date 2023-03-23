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"Ми самі пішли": депутат Держдуми назвав досягненням Росії втечу окупантів з Херсона

23 березня 2023, 12:37
Пропагандистам РФ довелося визнати в ефірі телепрограми, що контрнаступ українських військових на Харківщині та Херсонщині був успішним.
Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев, российская пропагандистка Ольга Скабеева
Депутат Держдуми Андрій Гурульов назвав досягненням Росії втечу окупантів з Херсона/ скрін

В ефірі російського пропагандистського телебачення розгорілася суперечка між пропагандисткою Ольгою Скабєєвою та депутатом Держдуми РФ Андрієм Гурульовим. Коли Скабєєва визнала успішність контрнаступу українських військових у Харківській та Херсонській областях, депутат Держдуми очевидно злякався такої "хвалебної риторики" у бік України й поспішив заявити, нібито "окупанти вийшли з Херсона самі і це досягнення".

Російська пропагандистка Скабєєва сказала, що Збройні сили України "довго, настирливо і нав'язливо" анонсували операцію зі звільнення Харківщини, і що в них усе вийшло. Відповідний фрагмент відео з’явився у мережі.

Також вона визнала, що Україна анонсувала звільнення Херсону, і на цьому напрямку в українських бійців теж усе вийшло, тому зараз російських військових в цьому обласному центрі немає.

відео дня

Як тільки депутат Держдуми Гурульов вловив, до чого хилить пропагандистка, одразу почав доводити, нібито вихід російських військ з Херсона відбувся на виконання рішення російських збройних сил. Мовляв, це відбувалося організовано, і тому це "досягнення РФ".

"Херсон у них не вийшов! Тому що в Херсоні війська (РФ – ред.) вкрай організовано відійшли за наказом старшого начальника!", – спробував виправдовуватися Гурульов.

Скабєєва у свою чергу сказала, нібито вона має на увазі, що потрібно прислуховуватися до анонсів України. При цьому вона "підколола" Гурульова, сказавши: "А те, що ми пішли організовано – так собі...".

"Є аналітики... Ну, ми точно не повинні впадати в паніку і ще й розповідати про це на всю країну!", – емоційно заявив депутат Держдуми, очевидно не бажаючи визнавати невдачі російських окупантів.

Российские пропагадисты
Російські пропагадисти/ скрін

Нагадаємо, заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв зморозив ще одну "причину" повномасштабного вторгнення РФ в Україну. В інтерв′ю російським пропагандистам він заявив, нібито "Україна – це частина Росії", але начебто довгий час Росія "мирилася з тим, що Україна була окремо".

Також раніше повідомлялося, що заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв влаштував істерику після рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Володимира Путіна. Одноразовий президент РФ пригрозив ракетним ударом по Гаазі.

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