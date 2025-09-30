Повінь в Одесі: дороги затоплені "озерами", громадський транспорт стоїть

Комунальники та рятувальники відкачують воду й очищують зливоприймачі у підтоплених районах Одеси.

Сильний дощ підтопив приватні будинки й дороги на Одещині / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

В Одесі злива підтопила вулиці та зупинила транспорт

Випала майже місячна норма опадів — 41,5 мм

Одесу накрила потужна злива, яка спричинила підтоплення вулиць і перебої в роботі транспорту. Через відключення світлофорів та ускладнений рух на кількох маршрутах електротранспорт тимчасово припинив курсування або скоротив шлях.

За даними синоптиків, до кінця дня у місті збережеться північно-східний вітер 15–17 м/с, а кількість опадів може досягти критерію сильного — 50–79 мм. Уже станом на 12:00 в Одесі зафіксовано 41,5 мм опадів, що майже дорівнює середній місячній нормі.

"Комунальні служби почали готувати систему водовідведення ще з вечора напередодні", — повідомив директор Департаменту міського господарства Леонід Гребенюк.

Негода спричинила підтоплення окремих вулиць. У посиленому режимі працюють комунальники, рятувальники та ДСНС: здійснюється відкачка води й очищення зливоприймачів. Водіїв просять не залишати автомобілі біля решіток дощоприймачів, щоб не заважати роботі спецтехніки.

Мерія закликала одеситів і гостей міста обмежити пересування, особливо літнім людям, дітям і вагітним жінкам. Також мешканців просять не паркувати автівки під деревами та лініями електропередач і бути уважними під час пересування вулицями — через сильний вітер можливе падіння гілок і кабелів.

У ДСНС уточнили, що негода зачепила й область: у кількох районах підтоплено приватні будинки, підвали та дороги. Фахівці працюють на шести локаціях — чотири в Одесі та дві у Чорноморську.

"Під час сильних дощів уникайте перебування на вулиці — особливо на автотранспорті і пам’ятайте: безпека понад усе", — наголосили в ДСНС.

Одеса / Фото: Скріншот

Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

