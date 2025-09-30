Повінь в Одесі: дороги затоплені "озерами", громадський транспорт стоїть

Коротко:
- В Одесі злива підтопила вулиці та зупинила транспорт
- Випала майже місячна норма опадів — 41,5 мм
Одесу накрила потужна злива, яка спричинила підтоплення вулиць і перебої в роботі транспорту. Через відключення світлофорів та ускладнений рух на кількох маршрутах електротранспорт тимчасово припинив курсування або скоротив шлях.
За даними синоптиків, до кінця дня у місті збережеться північно-східний вітер 15–17 м/с, а кількість опадів може досягти критерію сильного — 50–79 мм. Уже станом на 12:00 в Одесі зафіксовано 41,5 мм опадів, що майже дорівнює середній місячній нормі.
"Комунальні служби почали готувати систему водовідведення ще з вечора напередодні", — повідомив директор Департаменту міського господарства Леонід Гребенюк.
Негода спричинила підтоплення окремих вулиць. У посиленому режимі працюють комунальники, рятувальники та ДСНС: здійснюється відкачка води й очищення зливоприймачів. Водіїв просять не залишати автомобілі біля решіток дощоприймачів, щоб не заважати роботі спецтехніки.
Мерія закликала одеситів і гостей міста обмежити пересування, особливо літнім людям, дітям і вагітним жінкам. Також мешканців просять не паркувати автівки під деревами та лініями електропередач і бути уважними під час пересування вулицями — через сильний вітер можливе падіння гілок і кабелів.
У ДСНС уточнили, що негода зачепила й область: у кількох районах підтоплено приватні будинки, підвали та дороги. Фахівці працюють на шести локаціях — чотири в Одесі та дві у Чорноморську.
"Під час сильних дощів уникайте перебування на вулиці — особливо на автотранспорті і пам’ятайте: безпека понад усе", — наголосили в ДСНС.
Дивіться відео негоди в Одесі
Як писав Главред, у понеділок, 29 вересня, Чорногірський хребет у Карпатах засипало снігом. Температура повітря становить -3°С.
Тим часом народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, що на Україну чекає бабине літо і довгоочікуване потепління.
Нагадаємо, впродовж нового робочого тижня, з 29 вересня по 5 жовтня, в Україні очікується нестійка погода. Можливі різкі перепади температури та дощі.
Про джерело: ДСНС
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.
