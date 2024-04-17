'НАТО нічого не може надати': експерт оцінив перспективу членства України в НАТО

Україна не отримає запрошення стати членом Альянсу на саміті у Вашингтоні в липні.

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Віктор Андрусів оцінив перспективу членства України в НАТО / Колаж: Главред, фото: t.me/victor_andrusiv, УНІАН

У липні 2024 року у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО. Україна, найімовірніше, не отримає запрошення стати членом Альянсу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів ексрадник міністра внутрішніх справ і глави Офісу президента, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів.

За його словами, надання Києву перспективи членства в НАТО є однією з карт завершення війни.

"Я був одним із тих, хто говорив, що нам не світить заявка на членство в НАТО, тому що перспектива членства або надання нам цієї перспективи є однією з карт завершення війни, тобто якщо будуть переговори, то наша можливість стати членом НАТО є однією з умов будь-яких перемовин щодо завершення війни", - сказав він. відео дня

Також він розповів, якою може бути співпраця між Україною та НАТО. За його словами, українському суспільству бракує розуміння того, чим насправді є Альянс.

"Це організація, яка не має військ - це, грубо кажучи, оборонний координаційний орган, який може надати якісь консультації, тренінги та підтримку. Усе інше Україна може отримувати безпосередньо від країн-членів цього союзу (що і намагається робити)", - зазначив Андрусів.

"НАТО Україні сьогодні нічого не може надати. Усе, що нам треба, надають конкретні члени НАТО. У даному випадку, це Сполучені Штати Америки, без яких ми не лише не виграємо цю війну, а й навряд чи взагалі в ній вистоїмо", - резюмував він.

Хто такий Віктор Андрусів Віктор Андрусів – політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

Вступ України до НАТО - останні новини

Президент Володимир Зеленський 11 квітня заявив, що Україна заслуговує на запрошення вступити до НАТО цього року. За його словами, російський диктатор Путін прагне знищити Україну, тому такому рішенню немає альтернатив.

Україна може вступити в НАТО лише після завершення війни з Росією. Про це 9 квітня заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

4 квітня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна досягла значного прогресу на різних фронтах, починаючи від сфери безпеки і оборони до боротьби з корупцією. Країна виконує важку роботу, щоб відповідати стандартам НАТО.

Інфографіка: Главред

Видання The New York Times писало про те, що на найближчому саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів та Німеччини. Їхня позиція не змінилася з минулорічного саміту у Вільнюсі.

Зазначається, що Альянс не хоче приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку може втягнути його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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