Під удар потрапили вертольоти та ППО: ЗСУ атакували Крим новою зброєю - ЗМІ

За даними ЗМІ, удар по військовому аеродрому в тимчасово окупованому Джанкої був спільною операцією ГУР та СБУ.

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На аеродромі в Криму знищено 3 батареї ППО, кілька гелікоптерів та склад БК / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

У ніч на 17 квітня в окупованому Криму прогриміли вибухи у місті Джанкой. Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу FREEDOM прокоментувала ситуацію в Джанкої. Вона підкреслила, що операція триває, і про подробиці наслідків буде повідомлено пізніше.

Також Наталія Гуменюк підтвердила, що в Джанкої розташований військовий аеродром, на якому базується російська військова авіація.

"І присутність засобів протиповітряної оборони теж там було зафіксовано. Але для того, щоб розуміти, що горіло, треба дочекатися, щоб згоріло", — доповнила вона. відео дня

Водночас, за даними власних джерел OBOZ.UA, удари по військовому аеродрому у Джанкої в тимчасово окупованому Криму, ймовірно, були результатом спільної операції Збройних сил України та Головного управління розвідки Міноборони. Після атаки спостерігалися дві хвилі детонації, але точні наслідки уражень від модернізованої зброї наразі встановлюються.

Попередньо відомо, що на летовищі було знищено три батареї протиповітряної оборони, кілька гелікоптерів, склад боєприпасів та інші значущі об'єкти.

За даними джерел, удар по аеродрому у Джанкой було завдано за допомогою модернізованої радянської зброї. Це стало несподіванкою для російських окупантів, тому наслідки та масштаби уражень, за попередніми даними, стали значними.

Крім того, зазначається, що з високою ймовірністю у результаті удару було знищено три батареї протиповітряної оборони, що були розташовані на території аеродрому у Джанкої. Загарбники також могли понести втрати у вигляді кількох гелікоптерів, цистерни ПММ, складу боєприпасів, двох станцій радіолокаційного спостереження, однієї станції розвідки електромагнітного випромінювання та пускової установки берегового ракетного комплексу "Бастіон".

Незаконна анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

Київ вважає Крим українським. Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

Вибухи в Джанкої 17 квітня - удари по Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 17 квітня у тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму сталися вибухи. Місцеві жителі повідомляють про пожежу в районі місцевого військового аеродрому.

Також варто відзначити, що 15 квітня в окупованому Криму прогриміли потужні вибухи. Сили оборони України вдарили ракетами по російському командному пункту, де перебували високопоставлені російські офіцери.

Нещодавно у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони та Службі безпеки України анонсували "спекотний курортний сезон" для російських окупантів в окупованому Криму вже цього літа. Проводиться активна робота для подальшого звільнення півострова.

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