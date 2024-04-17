10 загиблих та понад 20 постраждалих: Зеленський відреагував на удар по Чернігову

Володимир Зеленський повідомив, що у Чернігові триває рятувальна операція після російського ракетного удару.

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РФ атакувала Чернігів / колаж: Главред, фото: ДСНС України

У середу, 17 квітня, у Чернігові прогриміли потужні вибухи. Президент України Володимир Зеленський відреагував на жорстокий ракетний удар країни-агресорки Росії по центру міста.

Президент України повідомив, що наразі у Чернігові триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Працюють всі служби.

"Люди під завалами. Станом на цей час відомо про 20 постраждалих і 10 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. На жаль, кількість загиблих може зрости. І цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою", - зазначив Зеленський у своєму Telegram-каналі. відео дня

Терористи здатні ламати життя лише тоді, коли спочатку їм вдається залякати тих, хто здатен зупинити терор і захистити життя.

"Рішучість має значення. Підтримка має значення. Української рішучості достатньо. Потрібна достатня рішучість партнерів і достатня підтримка, яка її відображатиме", - написав Зеленський.

Кількість жертв у Чернігові збільшилась

Заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба повідомив, що Росія ракетним ударом зруйнувала восьмиповерхову будівлю, також пошкоджені чотири багатоповерхівки, лікарня, заклад вищої освіти, десятки авто.

"Зараз відомо про понад 50 потерпілих, з яких троє дітей, та 11 загиблих. Під завалами можуть перебувати люди", - зазначив Кулеба.

Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Удар РФ по Україні: що відомо

Нагадаємо, що 17 квітня РФ завдала удару по центру Чернігова. Російські війська вдарили ракетами по об’єкту соціальної інфраструктури Чернігова, відомо про загиблих та поранених. Ворог задав трьох ракетних ударів майже по самому центру міста.

11 квітня Росія жорстоко атакувала Україну усім арсеналом. Російські окупанти здійснили черговий комбінований удар по Україні із застосуванням ударних дронів та ракет. Вибухи пролунали, зокрема, у Київській, Львівській та Харківській областях.

РФ атакувала Харків ракетами. Російські окупанти атакували місто потужними балістичними ракетами. Про це попереджали в Повітряних силах України. Було щонайменше два удари ракетами по Харкову. Мер Харкова повідомив, що в місті був "приліт".

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