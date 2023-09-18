РФ стягнула під Роботине тисячі елітних десантників на 'м'ясні штурми'

Російське командування намагається відновити Повітряно-десантні війська для наступальних операцій.

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Росія перекидає елітних десантників під Роботине / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 53 окрема механізована бригада

У Міністерстві оборони Великобританії повідомили, що впродовж останніх двох тижнів країна-агресорка Росія, ймовірно, посилила 58-му загальновійськову армію додатковими Повітряно-десантними підрозділами на Оріхівському напрямку.

Як зазначили в огляді Міноборони Британії, загалом щонайменше п'ять полків ПДВ зі складу 7-ї та 76-ї дивізій, ймовірно, наразі зосереджені за кілька кілометрів від прифронтового села Роботине.

У повному складі це угруповання має налічувати близько 10 000 елітних десантників. Однак майже ці всі підрозділи, швидше за все, значно недоукомплектовані, відзначили британські аналітики.

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Керівництво ПДВ, швидше за все, вважатиме поточну ситуацію вкрай незадовільною.

Протягом всієї війни російське командування намагалося відновити Повітряно-десантні війська як високомобільну ударну силу для наступальних операцій. Під Роботиним десантників використовують як піхоту для посилення перевантажених сухопутних військ.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що Росія стягує нову армію під Мар'їнку, але ЗСУ тиснуть та знищують окупантів. Ворог стягнув резерви, намагається десь промацати нашу оборону там, де ми захищаємося і закріплюємося.

Росія стягнула під Бахмут 52 тис. військ, окупанти зазнають великих втрат. Агресорка Росія на східному напрямку загалом зібрала близько 150 тисяч окупантів і тисячі одиниць техніки, розповів представник ЗСУ Ілля Євлаш.

На Бахмутському напрямку ЗСУ вибивають окупантів та закріплюються на нових позиціях. Сили оборони завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

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