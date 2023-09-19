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Окупанти намагалися атакувати ЗСУ у районі Андріївки, але отримали "по зубах"

Юлія Куришко
19 вересня 2023, 08:20 оновлено 19 вересня, 08:26
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Сили оборони успішно знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території.
Окупанти намагалися атакувати ЗСУ у районі Андріївки, але отримали 'по зубах'
У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 36 ОМБП

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу впродовж минулої доби сталось 35 бойових зіткнень. Ворог завдав 22 ракетних та 57 авіаційних ударів по позиціям ЗСУ.

Як повідомили у Генштабі на сторінці у Facebook, що Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України. Також ЗСУ проводять наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та на Бахмутському напрямку.

"Сили оборони успішно знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах", - зазначили у зведенні.

відео дня

У ранковому зведенні від Генштабу повідомили, що Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області. Окупанти намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки, але безуспішно.

Ситуація на фронті

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Росіяни проводять активну диверсійну діяльність у прикордонних районах.
  • В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки.
  • В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут впродовж минулої доби ворог здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.
  • На Мелітопольському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області, намагаючись відновити втрачені позиції.
  • В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

У Генштабі повідомили про успішне ураження 2 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 3 зенітно-ракетних комплекси, 19 артилерійських засобів, 1 пункт управління противника.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ здійснили успішний прорив лінії оборони на Сході. У районі Бахмута сили оборони вщент розбили одні з найбільш підготовлених військових частин окупантів - 72, 31 і 83 бригади.

Бійці ЗСУ розбили Ахмат під Бахмутом, бойовики Кадирова відступили. Сили оборони України зайняли важливий опорний пункт біля Кліщіївки в районі Бахмута, бойовики Кадирова змушені були тікати, розповіли партизани Атеш.

На Куп’янському напрямку припинились бої, однак окупанти застосовують артилерію та авіацію. На цьому напрямку противник 464 рази обстріляв українські позиції та 13 разів використали авіацію, повідомив Євлаш.

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війна в Україні ЗСУ Генштаб ЗСУ
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