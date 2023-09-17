У ЗСУ розкрили подробиці деокупації Кліщіївки і нагадали про важку ціну успіху

Визволення Кліщіївки дасть українським підрозділам контроль за логістичними маршрутами, якими армія РФ забезпечує тимчасово захоплений Бахмут.

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У ЗСУ розкрили подробиці деокупації Кліщіївки / Колаж: Главред, фото: 36-я ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Звільнення Кліщіївки на Донеччині відкрило для Збройних сил України можливість створити плацдарм, який сприятиме подальшому розвитку наступальних операцій. Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Завдяки героїчним відважним діям наших захисників 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади та об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють", населений пункт Кліщіївка сьогодні офіційно звільнено від окупантів. Зараз ми здобули для себе плацдарм, який в подальшому дозволить нам продовжувати розвивати наступальні дії та звільняти нашу землю від окупантів", - зазначив Євлаш.

За його словами, визволення Кліщіївки дасть українським підрозділам в першу чергу контроль за логістичними маршрутами, якими російська армія забезпечує тимчасово захоплений Бахмут.

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"Окрім цього, це оголення флангів, зокрема, південного, що дозволить нам у подальшому зручніше просуватися вглибину порядків противника і завдавати точніших та глибших вогневих ударів, використовуючи різні артилерійські системи", - додав начальник пресслужби Східного угруповання військ.

Водночас майор, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Родіон Кудряшов в ефірі телемарафону розповів, що у ході боїв за Кліщіївку російські окупанти зазнали суттєвих втрат як за чисельністю особового складу, так і за технікою. Як зазначив Кудряшов, в боях за Кліщіївку, Курдюмівку та Андріївку було ліквідовано цілі бригади ЗС РФ.

Також військовий наголосив, що не варто забувати про те, якою ціною Україні даються кроки вперед.

"Це втрати серед нашого особового складу. Наші військові є важливішими", - підкреслив Кудряшов.

Запеклі бої за Кліщіївку

Нещодавно начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомляв, що в Кліщіївці ідуть міські бої. Наші захисники займали рубежі, вигідні для подальшого просування, аби мати змогу завдавати вогневого ураження по противнику.

Також нещодавно у Генштабі розповіли про просування українських захисників у районі Кліщіївки. ЗСУ витісняли загарбників із займаних позицій та закріплювалися на досягнутих рубежах.

17 вересня керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував фото з військовими в Кліщіївці Донецької області та додав, що Україна завжди повертає своє. На фото видно зруйновану будівлю, в якій можна впізнати Покровський храм Кліщіївки.

Згодом у ЗСУ підтвердили звільнення села біля Бахмута. Бійці бригади "Лють" разом із побратимами з Сил оборони повернули український стяг над звільненою Кліщіївкою. У бригаді також підкреслили, що робота продовжується.

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