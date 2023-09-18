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"Нелегкий шлях": Зеленський знає, де ЗСУ збираються прорвати оборону росіян

Юлія Куришко
18 вересня 2023, 10:59 оновлено 18 вересня, 11:49
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Зеленський повідомив, що зараз тільки на сході України перебувають 200 тисяч росіян.
'Нелегкий шлях': Зеленський знає, де ЗСУ збираються прорвати оборону росіян
Зеленський розповів про потужний наступ ЗСУ / колаж: Главред, фото: ОПУ, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті та привідкрив завісу, що знає, де Збройні сили України зможуть потужно прорвати російську оборону.

"Усі хочуть, щоб ми прорвали лінії оборони. Ми цього дуже хочемо", - сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для CBS.

За його словами, це нелегкий шлях, враховуючи, що тільки на сході України перебувають 200 тисяч росіян.

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"Це буде, я в цьому впевнений. І я не можу сказати, де це буде швидше. Я не можу цього сказати, не хочу ділитися інформаційно, вибачте, бо знаю, де ми збираємося прорвати - і потужно прорвати", - додав президент.

'Нелегкий шлях': Зеленський знає, де ЗСУ збираються прорвати оборону росіян
Зеленський розповів про контрнаступ ЗСУ / скріншот: Главред

Дивіться відео інтерв'ю Зеленського:

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ зробили пролом в "обороні" РФ під Роботиним, окупантам не вистачає сил. Військам агресора Росії не вистачає сил і засобів для підтримки своєї "оборонної" лінії на півдні, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

ЗСУ просунулися на двох напрямках. Найактивніші бойові діі зараз відбуваються на Бахмутському напрямку. Ганна Маляр повідомила, що там тривають запеклі наступальні дії на півдні від Бахмута.

Командир штурмовиків ЗСУ розкрив деталі, як окупантів РФ вибивають під Бахмутом. По всій лінії населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка російські окупанти щодня зазнають втрат в особовому складі та змушені відступати.

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війна в Україні Володимир Зеленський
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