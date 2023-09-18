'Готують контратаки': військовий експерт розкрив, що задумали росіяни на Запоріжжі

Росіяни намагаються змінити ситуацію та "відсунути" Сили оборони до села Роботине, вважає Селезньов.

https://glavred.net/ukraine/rosiyani-gotuyut-kontrataki-viyskoviy-ekspert-dav-prognoz-yakoyu-bude-bitva-za-tokmak-10501567.html Посилання скопійоване

Селезньов розповів, як окупанти можуть обороняти Токмак / колаж: Главред, фото: 92 ОМБр, 3 окрема штурмова бригада

Військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що країна-агресорка Росія перемістила в район міста Токмак у Запорізькій області щонайменше чотири повітряно-десантні дивізії.

Як повідомив Селезньов в ефірі 24 каналу, що російське військо накопичує ресурси не лише для протидії контрнаступу, але і для власних майбутніх контратак. Ворог сподівається змінити ситуацію на цьому напрямі, "відсунувши" Сили оборони до села Роботине або навіть північніше.

"Чи вдасться це ворогу, маю сумніви, бо українська армія діє системно та послідовно", - сказав Селезньов.

відео дня

Військовий експерт наголосив, що українські захисники не лише займають рубежі та позиції, але й надійно там закріплюються. Надалі військо тримає контроль над ділянками та працює над стабілізацією ситуації.

"Але ж з усім тим ворог має чимало ресурсів, і він намагатиметься ці ресурси трансформувати в якісь там територіальні здобутки. В будь-якому разі ворог зосередив в межах так званої "СВО" 420 тисяч своїх вояків", - додав Селезньов.

Нагадаємо, що російські окупанти готуються до наступу ЗСУ на Токмак. Загарбники укріплюють оборону стратегічно важливого окупованого міста. Противник встановлює додаткові блокпости та протитанкові укріплення і риє нові окопи.

Жданов допустив автоматичне звільнення Токмака і Мелітополя. Якщо ЗСУ прорвуть третю лінію оборони і почнуть обхід Токмака, то його звільнення може відбутися практично в автоматичному режимі, каже Жданов.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.