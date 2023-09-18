На Куп’янському напрямку припинились бої: окупанти застосовують артилерію та авіацію

На цьому напрямку противник 464 рази обстріляв українські позиції та 13 разів використали авіацію, повідомив Євлаш.

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На Куп'янському напрямку затишшя / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 22 окрема механізована бригада

Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що на Лимано-Куп’янському напрямку фронту зберігається деяке затишшя. Наразі там не фіксують бойових зіткнень між українськими та російськими військовими.

"Зокрема, ми бачимо перекидання на Лимано-Куп’янському напрямку 25-ї армії. Зараз там відбувається деяке затишшя, в тому плані, що там не відбувається безпосередніх бойових зіткнень. Противник зараз більше робить акцент на артилерію", - сказав Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини".

При цьому речник повідомив, що на цьому напрямку противник 464 рази обстріляв українські позиції та 13 разів використали авіацію.

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"Проте до бойових зіткнень він не переходить після того, як добряче отримав на горіхи від наших Сил оборони на цьому напрямку, зокрема під Новоєгорівкою та іншими населеними пунктами на цьому напрямку", - додав Євлаш.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, що ЗСУ дали окупантам "по зубах" під Куп'янськом, РФ тисне на Серебрянське лісництво. На Бахмутському напрямку противник 536 разів відкривав вогонь по позиціях українських військових.

Армія РФ намагається пробити "коридор" біля Куп'янська. Загарбники здійснюють спроби прорвати оборону ЗСУ на Лимано-Куп'янському напрямку. Лише за добу українські військові відбили п’ять атак окупантів.

ЗСУ відбивають "м'ясні штурми" РФ під Куп'янськом. Окупанти намагалися штурмувати українські оборонні лінії в напрямку Новоєгорівки, а також біля села Новоселівське в районі Сватового.

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