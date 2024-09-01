Наступ РФ на межі: з'явився прогноз щодо термінів "генеральної битви"

Становище українських сил під Покровськом не варто сприймати як катастрофу, вважає Олександр Мусієнко.

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Олександр Мусієнко розповів про бої на Донбасі / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, скріншот із відео

Глава Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив про те, що битва за Покровськ Донецької області стане генеральною і останньою в рамках російського наступу.

Як підкреслив він в ефірі Radio NV, "генеральна масштабна битва" за Покровськ може відбутися в другій половині вересня.

"Думаю, що ця битва може стати останньою для російських військ цієї осені й останньою в рамках їхньої наступальної кампанії, яка триває рік, розпочалася в жовтні 2023 року, розпочавшись із цього напрямку, з боїв за Авдіївку", - вважає експерт.

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Оцінюючи становище українських сил під Покровськом, він закликав не сприймати відхід ЗСУ з певних позицій як "тотальну катастрофу".

"Це вимушений відхід, оскільки ще стоїть питання збереження боєздатності підрозділів. Мені здається, що зараз, коли ведуться бої на підходах до Покровська, це як до основної лінії оборони. Основна лінія оборони буде в цій битві Покровськ. І ця битва почнеться протягом найближчих кількох тижнів. Все покажуть ці бойові дії. Шанси - відбити ці атаки", - додав Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

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Раніше повідомлялося про те, що у РФ буде три напрямки для наступу в разі втрати Покровська. У російської армії може бути кілька варіантів для подальших наступальних дій, не виключає Максим Жорін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що війська РФ вдарили з РСЗВ по житлових будинках Курахового. Російські окупанти вдарили по приватному сектору і багатоповерхівках у центрі міста Курахове.

Як повідомлялося раніше, росіяни захопили ще один населений пункт під Покровськом. Зазначається, що окупанти захопили селище Птиче. Також ворог просунувся були Піщаного, Калинового, у Карлівці, Мемриці, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новоградівці.

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