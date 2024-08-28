РФ може втратити контроль над Харківщиною: ЗСУ б'ються за ключовий населений пункт

Запеклі бої тривають у Глибокому, що за 7 кілометрів від кордону з Росією, але ЗСУ зберігають ініціативу.

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ЗСУ намагаються повернути контроль над важливим населеним пунктом на Харківщині / Колаж: Главред, фото: 92 ОШБр, скрін з DeepState

На Харківщині тривають бої проти російських окупантів, зокрема в районі села Глибоке. ЗСУ мають на меті деокупувати цей населений пункт. Про це в етері "Еспресо" розповів заступник командира батальйону ударник БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБР Олесь Маляревич.

"Наразі в населеному пункті Глибоке тривають запеклі бої, але ініціатива повністю на нашому боці. Наше завдання – деокупація села Глибоке. Ворог чіпляється за кожен будинок, за кожен бліндаж, підтягуючи всіма можливими засобами живу силу. Росіяни використовують наявні резерви. Оскільки це невеликі піхотні групи, їх завжди можна залучити з підрозділів, які працюють поруч", - розповів військовий.

За його словами, окупаційні війська агресора Росії розуміють, що у випадку втрати цього населеного пункту їм доведеться відходити до Стрілечої, що розташована на кордоні.

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Так росіяни втратять ті території, які захопили в травні під час невдалого наступу і ситуація може розвиватися так само, як і в Курській області. Адже Глибоке розташоване менш ніж у 10 кілометрах від російського кордону.

Окрім цього Маляревич розповів, що ворог частково перекидає резерви з Харківського напрямку у Курську область, що дійсно відчувається ЗСУ на лінії фронту.

"Наразі кількість авіаційних бомб КАБ зменшилася. Вікно можливостей, яке з'явилося на нашому напрямку, використовуємо для покращення свого положення", - додав він.

Хто такий Олесь Маляревич? Олесь Маляревич - депутат Київської міської ради 8 скликання, у 2022 році під час повномасштабного вторгнення росії приєднався до складу 92 ОМБР ЗСУ, молодший сержант роти ударних БПЛА та артилерійської розвідки, повідомляє Рух Чесно.

Ситуація на Харківському напрямку - останні новини

Нещодавно стало відомо, що російські окупанти на Харківському напрямку не можуть просуватись вперед через активну протидію з боку українських військових. При цьому окупанти в ході бойових дій зазначають значних втрат серед особового складу.

Нагадаємо, що на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області залишаються російські військові ще з травня 2024 року. Вони заблоковані вже декілька місяців і досі не можуть прорватися.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти продовжують тиснути на Харківський напрямок, зокрема на Вовчанськ. При цьому ворог перекинув резерви на Курщину. Тоді як напередодні Третя штурмова бригада заявляла початок контрнаступальних дій на зазначеній ділянці фронту.

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