Після раптового відходу ЗСУ: росіяни захопили село Костянтинівка – Рьопке

Рьопке також опублікував мапу з окупованою ворогом територією.

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Росіяни захопили село Костянтинівка / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Юліан Рьопке

Війська країни-агресорки Росії захопили село Костянтинівка Покровського району в Донецькій області. Про це повідомив OSINT-аналітик та журналіст Bild Юліан Рьопке.

"Після раптового відходу українських військ російські окупаційні війська захопили Костянтинівку Донецької області", – йдеться в його заяві.

Крім того, Рьопке опублікував мапу з окупованою ворогом територією.

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Бої в Донецькій області / фото: Юліан Рьопке

Що відомо про місто Костянтинівка? Костянтинівка – місто в Україні, адміністративний центр Костянтинівської міської громади в Краматорському районі Донецької області. Звільнене від терористичного підрозділу російських окупантів та місцевих колаборантів 5 липня 2014 року під час проведення АТО силами Національної гвардії України та військовими підрозділами, пише Вікіпедія. Під час повномасштабної війни країни-агресорки Росії проти України місто неодноразово піддавалося обстрілам з боку російських окупантів.

Що відомо про Костянтинівку / Інфографіка: Главред

Бої в Донецькій області - що відомо

Нагадаємо, вранці 28 серпня аналітики моніторингового каналу Deep State повідомили, що російська окупаційна армія захопила села Мемрик і Калинове Покровського району та просунулася на цьому напрямку.

Президент України Володимир Зеленський коментуючи ситуацію на Покровському напрямку зазначив, що російське просування в напрямку Покровська було б неминучим, незалежно від кількості українських бригад, залучених до бойових дій.

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький говорив, що російські окупанти активно тиснуть на позиції українських захисників на Покровському напрямку. Сили оборони намагаються не допустити подальшого просування ворога, однак, іноді змушені відступати, щоб не потрапити в оперативне оточення.

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