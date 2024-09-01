Війська РФ вдарили з РСЗВ по житлових будинках Курахового: є загиблі та багато поранених

Російські окупанти вдарили по приватному сектору та багатоповерхівках у центрі міста Курахове.

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РФ вдарила по Кураховому з РСЗВ / Колаж: Главред, Фото: t.me/VadymFilashkin

Російські окупанти вдень у неділю, 1 вересня, обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган" Курахове Донецької області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про обстріл росіянами житлових будинків Курахового повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Влучили по приватному сектору і багатоповерхівках у центрі міста. (...) Щонайменше 3 людини загинули і 9 поранені", - написав глава Донецької ОВА. відео дня

Філашкін уточнив, що на місці працюють представники влади, поліція, рятувальники. Точна кількість жертв та обсяги руйнувань встановлюється.

Де знаходиться Курахове Місто Курахове розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Російська армія обстрілює громаду майже щодня. Попри щоденну і обов'язкову евакуацію в Курахівській громаді станом на липень 2023 року проживало 18 тисяч людей.

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Раніше повідомлялося, що РФ накрила Часів Яр вогнем: загинули п'ятеро людей, зруйновано житлові будинки. Росіяни обстріляли місто в суботу вранці, снаряди влучили в приватний будинок і багатоповерхівку.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Харкові прогриміла серія вибухів. Російські окупанти завдали ударів КАБами по цивільній інфраструктурі. Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов і голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих після удару РФ збільшилася до семи, також є багато травмованих і поранених.

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