У РФ буде три напрямки для наступу: майор ЗСУ про ризики втрати Покровська

У російської армії може бути кілька варіантів для подальших наступальних дій, не виключає Максим Жорін.

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Максим Жорін попередив про загрозу захоплення РФ Покровська / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Втрата Покровська Донецької області для України дійсно може мати дуже серйозні наслідки, заявив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін.

"За такого сценарію в російської армії буде одразу кілька варіантів для подальших наступальних дій", - написав він у Telegram.

Український офіцер не виключає, що російські окупанти можуть розвивати наступ у Донецькій області на Костянтинівку-Дружківку-Краматорськ.

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Водночас майор ЗСУ попереджає про можливість атаки РФ на півдні, де росіяни можуть намагатися оточити українське угруповання, а також не відкидає варіанту наступу ворога на Дніпропетровську область.

"На мою особисту думку, перші два напрямки для "росіян" (нецензурно, - ред.) більш пріоритетні, ніж Дніпропетровщина. Але зі взяттям Покровська така можливість у них точно відкриється", - додав Жорін.

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський скликав на нараду військових. На нарадах детально обговорили за кожним напрямком на фронті, однак найбільше уваги - Покровськ і Торецьк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як може розвиватися наступ РФ на Покровськ. У незручному та небезпечному становищі можуть опинитися підрозділи в зоні Карлівка - Невельське - Красногорівка - Зоряни.

Як повідомлялося раніше, росіяни захопили ще один населений пункт під Покровськом. Зазначається, що окупанти захопили селище Птиче. Також ворог просунувся були Піщаного, Калинового, у Карлівці, Мемриці, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новоградівці.

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