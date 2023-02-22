Вирішальні бої почнуться з середини весни: Буданов розповів, як буде перемагати Україна

Керівник української розвідки Кирило Буданов не сумнівається в поразці Росії.

Кирило Буданов, ВСУ / 28 ОМБР, УНІАН

З середини і до кінця весни Україну очікують вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні.

Керівник української розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю Forbes заявив, що точних термінів закінчення війни назвати не може, проте точно знає, як вона закінчиться.

"Завершиться (війна - ред.) першою фазою для нас – вихід на адмінкордон", - заявив Буданов.

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За його словами, єдина умова закінчення війни — це повернення Україною своїх територій, кордонів 1991 року.

"Все інше будемо вирішувати потім", - додав Буданов.

Глава розвідки також назвав три причини, чому українцям вдалося вистояти. За його словами, першою причиною є те, що "з нами Бог", друга – те, що "ми захищаємо свою землю, це допомагає, адже на своєму полі грати легше". Третя причина - "разом з нами бореться весь цивілізований світ, ми не одні".

Раніше повідомлялося, що для початку деокупації Криму українські військові повинні перебити сухопутний коридор, який РФ проклала до півострова через окуповані території України. Це зробило б окупантів залежними від Кримського мосту. Такий можливий сценарій початку звільнення півострова від загарбників описав екс-співробітник Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Україна вже зруйнувала міф про "другу армію світу" і переможе РФ, як Давид Голіафа.

Раньше Кирило Буданов прогнозував, що війна в Україні закінчиться влітку 2023 року.

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