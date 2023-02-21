'Великий наступ росіян уже згас': Данілов повідомив про значущі провали окупантів на фронті

Секретар РНБО наголосив, що перемога у цій війні буде на боці України. Шансів перемогти у росіян немає.

Данілов повідомив про значущі провали окупантів на фронті / Колаж Главред, скріншот YouTube

Протягом майже десяти днів триває нова хвиля наступу російських військ, але, на щастя, вони не можуть здійснити значних переміщень вперед. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Справа в тому, що словосполучення "великий"… згасло. "Великий наступ", як вони собі планували, за їхнім задумом триває 8-10 день, ніяких успіхів ворог не має. Сьогодні є 5 напрямків, на яких вони мають спроби атакувати, але наші бійці, представники всього сектора безпеки й оборони мужньо боронять нашу державу", - розповів Данілов.

За його словами, на засіданні Ставки верховного головнокомандувача 21 лютого обговорювалося це питання. Він також зазначив, що перед подіями 24 лютого, президент Володимир Зеленський майже щодня проводить засідання Ставки.

відео дня

Секретар РНБО наголосив на своєму переконанні, що перемога буде на боці України.

"Відсіч обов'язково буде надана агресору. Шансів перемогти у росіян немає", - сказав Данілов.

Росія пішла в новий наступ на Україну

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти почали свій новий наступ в Україні. Український гарант підкреслив, що російські атаки вже відбуваються на декількох напрямках.

Президент наголосив, що українські військові зможуть чинити опір наступу Росії до тих пір, поки не з'явиться можливість контрнаступати. Але, в цей же час, Заходу необхідно надати більше військової допомоги.

Як зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, російські окупанти можуть знову піти в наступ на Харків і Куп'янськ. Українські захисники відстежують всі дії противника і в разі атаки окупантів готові до відповіді.

Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що до Авдіївки, Бахмута, Вугледара, Мар'їнки росіяни стягують додаткові сили. Кілька тижнів тому було сконцентровано близько 160 батальйонів – зараз вже 190. Це може свідчити про ймовірну підготовку нової атаки на річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого.

Дивіться відео Главреда - чого чекати від РФ 24 лютого

Більше новин про війну в Україні: