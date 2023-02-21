"Ситуація важка": військовий розповів про ймовірний наступ окупантів на Запоріжжі

На цьому напрямку триває позиційна війна, через що окупантам легше завдавати артилерійських ударів по українських військових.

РФ не зможе наступати в Запорізькій області / 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясило

Російські окупанти можуть піти в наступ на Запоріжжя. Ситуація на цьому напрямку досить складна. Українські військові фіксують постійний рух ворога. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Богдан Ємець, повідомляє ТСН.ua.

Через те, що на запорізькому напрямку фіксується позиційна війна, то окупантів легше завдавати артилерійських ударів по українських позиціях.

"У лютому ситуація тут стабільно складна, руху ворога мінімум. Я думаю, що причиною тому є те, що вони вичерпали можливість тут наступати, оскільки сконцентрували найбільшу свою ударну силу на Донбасі. У цьому плані наш фронт має риси позиційної війни. Звичайно у них більше можливостей вести артилерійський вогонь по наших позиціях, але ми знаємо, як до цього готуватися", – сказав Ємець.

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Українські бійці бачили наближення окупантів через оптичні прилади та прилади нічного бачення. ЗСУ не дають ворогові прорватися і відкривають по них вогонь.

Новий наступ РФ на Україну

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти почали свій новий наступ в Україні. Український гарант підкреслив, що російські атаки вже відбуваються на декількох напрямках. Президент наголосив, що українські військові зможуть чинити опір наступу Росії до тих пір, поки не з'явиться можливість контрнаступати. Але водночас Заходу необхідно надати більше військової допомоги.

Як зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, російські окупанти можуть знову піти в наступ на Харків і Куп'янськ. Українські захисники відстежують всі дії противника і в разі атаки окупантів готові до відповіді.

Міністр оборони України Олексій Резніков акцентував увагу на тому, що РФ ще не пішла у новий великий наступ із застосуванням танків та артилерії. Цей наступ може ще відбутися, але українські сили до нього готові. Також він додав, що ЗСУ готуються до потужного контрнаступу.

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