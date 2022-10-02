Наступ на Київ: у ЗСУ розповіли про загрозу і пріоритети Путіна

ВСУ, Сергій Наєв / facebook.com/JointForcesCommandAFU

Російський диктатор Володимир Путін ніколи не відмовиться від намірів захопити всю Україну, включаючи столицю.

Як сказав командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в ефірі телемарафону, на даний момент немає загрози наступу росіян на Київ.

"Ці шанси (наступу на Київ - ред.) є, звичайно. Тому що він (Путін - ред.) ніколи не відмовиться від своїх намірів захопити Україну і безпосередньо столицю нашої держави. Вона дійсно знаходиться в пріоритетах його злочинних планів", - сказав він.

Однак на даний момент немає загрози того, що росіяни знову спробують наступати на Київ. Так, накопичення ворогом сил для вторгнення не спостерігається.

"Що буде надалі - це все залежить від його (Путіна - ред.) рішень, а також від наявності сил і засобів", - сказав Наєв.

Генерал-лейтенант розповів, що зараз ведеться робота, щоб унеможливити повторний наступ окупантів на Київ.

За його словами, військові враховують попередній досвід ведення бойових дій в Київському напрямку і роблять все необхідне для зміцнення оборони.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що Росія змінила тактику у війні проти України. Він зазначив, що загарбники атакують ракетами мирні міста, намагаючись залякати людей і змусити їх тиснути на уряд, щоб він пішов на деякі поступки Москві.

Також раніше Подоляк заявив, що світ втомився не від підтримки України, а від дій російської верхівки. За його словами, світ втомився від особистих "комплексів Путіна".

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