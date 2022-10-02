Наступ на Київ: у ЗСУ розповіли про загрозу і пріоритети Путіна

На даний момент немає загрози того, що росіяни знову спробують наступати на Київ, каже Сергій Наєв.
Російський диктатор Володимир Путін ніколи не відмовиться від намірів захопити всю Україну, включаючи столицю.
Як сказав командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в ефірі телемарафону, на даний момент немає загрози наступу росіян на Київ.
"Ці шанси (наступу на Київ - ред.) є, звичайно. Тому що він (Путін - ред.) ніколи не відмовиться від своїх намірів захопити Україну і безпосередньо столицю нашої держави. Вона дійсно знаходиться в пріоритетах його злочинних планів", - сказав він.
Однак на даний момент немає загрози того, що росіяни знову спробують наступати на Київ. Так, накопичення ворогом сил для вторгнення не спостерігається.
"Що буде надалі - це все залежить від його (Путіна - ред.) рішень, а також від наявності сил і засобів", - сказав Наєв.
Генерал-лейтенант розповів, що зараз ведеться робота, щоб унеможливити повторний наступ окупантів на Київ.
За його словами, військові враховують попередній досвід ведення бойових дій в Київському напрямку і роблять все необхідне для зміцнення оборони.
Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що Росія змінила тактику у війні проти України. Він зазначив, що загарбники атакують ракетами мирні міста, намагаючись залякати людей і змусити їх тиснути на уряд, щоб він пішов на деякі поступки Москві.
Також раніше Подоляк заявив, що світ втомився не від підтримки України, а від дій російської верхівки. За його словами, світ втомився від особистих "комплексів Путіна".
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