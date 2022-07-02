Ракетні удари по житлових будинках: у Зеленського розкрили нову тактику РФ

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що Росія змінила тактику в війні проти України.

Як підкреслив він в інтерв'ю Каналу 24, загарбники атакують ракетами мирні міста, намагаючись залякати людей і змусити їх тиснути на уряд, щоб той пішов на деякі поступки Москві.

"Це нова тактика Росії - бити по житлових кварталах і тиснути на західні політичні еліти, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів. Все це не буде працювати", - сказав представник ОП.

Разом з тим він звернув увагу на те, що росіяни не враховують, як реагує світ на ці нелюдські атаки крилатими ракетами.

"Вони змушують наших людей тиснути на уряд, щоб ті сказали "підемо на якісь територіальні поступки". З іншого боку, росіяни вкладають гроші в своє проросійське лобі на політичних ринках інших країн для того, щоб вони теж говорили: "давайте якось закінчувати війну", - уточнив радник глави ОП.

Подоляк також пояснив, як можна зламати нову тактику РФ: "Нам, по-перше, дійсно потрібна протиповітряна оборона. Нам потрібна не тільки ППО, а й система протиракетної оборони. І їх нам передадуть, тому що це є ключовим, щоб зламати нову концепцію війни Росії".

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Раніше повідомлялося про те, що українські військові успішно відбили ворожий штурм в районі південної околиці Лисичанська.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та спірне.

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