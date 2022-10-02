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Путін нафантазував нові "кордони" анексованих територій України: що відомо

2 жовтня 2022, 20:15

Вибори в "законодавчі органи нових суб'єктів" окупанти збираються провести у вересні 2023 року.

Володимир Путін
Володимир Путін / Скріншот

Президент РФ Володимир Путін вніс на ратифікацію в Державну думу РФ договори про нібито входження "ЛНР", "ДНР", Херсонської та Запорізької областей до складу Росії.

У "документі" зазначено, що межі анексованих регіонів "визначаються кордонами їх територій на день утворення і день прийняття в РФ", повідомляють пропагандисти ТАРС.

"Межі "ДНР" визначаються межами її території на день утворення. Межі території "ЛНР" будуть визначатися кордонами території "республіки", що існували на день її утворення і день прийняття в РФ. Межами Запорізької та Херсонської областей визначені кордони на день утворення та день прийняття до складу РФ", – йдеться в документах.

Як уточнює Інтерфакс, згідно з "договорами", кордони так званих "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей, пов'язані з територією "іноземної держави", є державними кордонами РФ.

У "договорах" вказується, що державною мовою на захоплених і "приєднаних" територіях є російська мова. При цьому РФ нібито гарантує всім народам, які проживають на території "нових суб'єктів", право на збереження рідної мови, створення умов для його вивчення і розвитку.

Згідно з "договорами", з дня прийняття в РФ "нових суб'єктів" громадяни України та особи без громадянства, які постійно проживають на цей день на території "суб'єктів", визнаються громадянами Росії, за винятком осіб, які протягом одного місяця після цього дня заявлять про своє бажання зберегти наявне у них і (або) їх неповнолітніх дітей інше громадянство або залишитися особами без громадянства.

Також договори передбачають, що з дня прийняття в РФ "нових суб'єктів" і до 1 січня 2026 року діє перехідний період, протягом якого врегульовуються питання інтеграції "суб'єкта" в економічну, фінансову, кредитну і правову системи Росії, в систему органів державної влади РФ, а також питання виконання військового обов'язку і несення військової служби на територіях "суб'єктів".

Вибори до "законодавчих органів нових суб'єктів" проводяться у другу неділю вересня 2023 року.

Президент РФ протягом 10 днів з дня прийняття в Росію "нових суб'єктів" призначає тимчасово виконуючих обов'язки вищої посадової особи. У Херсонській і Запорізькій областях вони будуть іменуватися "губернаторами", а в "Донецькій і Луганській народних республіках" - "главами республік".

Нагадавши, Володимир Путін 30 вересня оголосив анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. На нібито "церемонії" були присутні маріонетки Кремля, яких Москва оголосила окупаційною "владою".

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія анексією України вирішила піти на ескалацію війни. Він закликав світ показати рішучу реакцію на незаконні дії Кремля.

30 вересня президент Володимир Зеленський зробив заяву про те, що Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

За словами українського гаранта, держава вже пройшла свій шлях для євроатлантичної інтеграції.

"Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ в прискореному порядку в НАТО", - підкреслив Зеленський.

Інші новини:

Володимир Путін війна Росії та України
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