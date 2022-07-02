Ворог може піти в наступ на Київ: є лише дві умови - МВС

Наступ на Київ може відбутися у двох випадках / Коллаж Reuters

Ворожі війська можуть спробувати захопити столицю. Це можуть зробити білоруські або російські військові. Все залежить від того, як буде розвиватись війна. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, повідомляє РБК-Україна.

Білорусь може спробувати піти у наступ, аби відволікти увагу частини українських військ від східного фронту. Це згодом може створити загрозу повторного наступу на Чернігів та Київ.

"Перший (випадок - ред.) - якщо Лукашенко погоджується запустити сюди білоруську армію, поки він "петляє" і такого добра не дав. Другий - якщо Лукашенко не погоджується, то в цьому випадку наступ на Київ можливий тільки після того, як буде повністю знищено українське угруповання на сході України", - додав Денисенко.

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Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що Росія змінила тактику в війні проти України. Він зазначив, що загарбники атакують ракетами мирні міста, намагаючись залякати людей і змусити їх тиснути на уряд, щоб той пішов на деякі поступки Москві.

Також раніше Подоляк заявив, що світ втомився не від підтримки України, а від дій російської верхівки. За його словами, світ втомився від особистих "комплексів Путіна".

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