"Особисті комплекси Путіна": у Зеленського відповіли на шантаж і терор РФ

Володимир Путін / Reuters

Світ втомився не від підтримки України, а від дій російської верхівки, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Серед них у своєму Twitter він назвав: газовий шантаж, штучні кризи, інфляцію, політичні вбивства, хімічну зброю, терор і постійну брехню.

"Забудьте про словосполучення"втома від України". Світ втомився не від підтримки України. Світ втомився від російського газового шантажу, штучних криз, інфляції, політичних вбивств, хімічної зброї, терору і постійної нахабної брехні. Він втомився від особистих "комплексів " Путіна", - написав Подоляк у Twitter.

Президент Володимир Зеленський 14 червня зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москви дійсно буде прагнути до припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков говорив, що зустріч президента РФ Путіна з українським гарантом Зеленським дійсно може бути організована. Відстрочку вирішення даного питання Москва мотивує, мовляв, необхідністю ретельної підготовки і наявністю нібито "певних умов".

"Ніхто таку можливість не відкидає, але вона вимагає відповідних умов, а головне дуже-дуже-дуже ретельної підготовки", - заявляв Ушаков.

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