Ризик нового наступу на Київ: РФ формує 15-тисячний армійський корпус

Орієнтовний термін отримання готовності до виконання завдань нового підрозділу – 15 серпня поточного року.
Російські окупанти у Західному військовому окрузі формують 3-й армійський корпус чисельністю до 15,5 тис.військовослужбовців з пунктом постійної дислокації в Муліно Нижегородської області.
Не виключено, що нове з'єднання може бути задіяне в наступі на Київ, заявив в інтерв'ю Укрінформу командувач угрупованням сил і засобів оборони міста Києва Олександр Павлюк.
Він уточнив, що орієнтовний термін отримання готовності до виконання завдань нового підрозділу – 15 серпня поточного року.
"Не виключено, що в разі необхідності підрозділи і військові частини зі складу новостворюваного армійського корпусу можуть бути задіяні в наступі на Київ", - підкреслив він.
За його даними, уздовж державного кордону України на території Брянської і Курської областей Росії зосереджені до трьох батальйонних тактичних груп, одна ротна тактична група зі складу збройних сил Російської Федерації і до трьох батальйонів Федеральної служби військ Національної гвардії.
"Вказаного угруповання на сьогоднішній день недостатньо для проведення наступальної операції в напрямку На Київ, її основним завданням є прикриття ділянки російсько-українського кордону. В цілому угруповання противника в зазначеній смузі, з урахуванням прикордонної служби ФСБ РФ, може налічувати: особового складу - до 4 тис.осіб, засобів вогневого ураження – до 300 одиниць", - додав Павлюк.
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Раніше повідомлялося про те, що ознак формування військ Російської Федерації на північ від українського кордону для нового наступу на Київ поки не спостерігається.
Разом з тим Росія від своєї агресивної мети оволодіти всією територією України не відмовилася.
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