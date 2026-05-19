Прийомна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта завдала чергового удару своєму батькові

Дочка Анджеліни Джолі, Захара, знову підкосила свого батька Бреда Пітта у їдкому випаді на випускному.
Як пише Page Six, Захара Джолі-Пітт вступає в новий розділ свого життя — у багатьох сенсах.
Дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта закінчила коледж Спелман у вихідні. І коли вона вийшла на сцену, щоб отримати свій диплом, її представили як Захару Марлі Джолі — без прізвища "Пітт".
Це не перший раз, коли вона згадує прізвище свого батька, з яким вона давно не спілкується, на публічному заході.
Коли Захара вступила до організації Alpha Kappa Alpha у 2023 році, вона з гордістю заявила, що її звати Захара Марлі Джолі.
На відео з церемонії прийняття до сестринства вона вигукнула це, похитуючи волоссям і виконуючи низку рухів.
Тоді користувачі соціальних мереж відзначили, що один з її братів також згадав прізвище свого батька кількома роками раніше.
Про особу: Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі — американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.
За даними Вікіпедії, актриса є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".
