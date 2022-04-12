Розривною кулею відірвало голову: росіяни обстріляли авто з БМП, загинули жінки і діти

Окупанти обстріляли авто з БМП, загинули жінки і діти/ Facebook Андрій Нєбитов

Російські окупанти розстріляли з бойової машини піхоти (БМП) автомобіль з цивільними, у якому люди намагалися евакуюватися. Трагедія сталася ще 13 березня. Тоді один з місцевих мешканців, який бачив обстріл, забрав і поховав тіла загиблих. Тепер правоохоронці провели ексгумацію тіл.

Внаслідок обстрілу в авто загинули дві жінки, дворічна дитина, 14-річний підліток і бабуся. Дивом вдалося вижити тільки водієві. Про це повідомляє у Facebook начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Кулі, якими стріляли росіяни, були розривні, тому жінці на передньому сидінні відірвало голову.

"Це були цивільні люди, які просто хотіли виїхати на безпечну територію та втекти від війни. Однак їх безжально вбила російська армія", – зазначив Нєбитов.

Люди їхали на авто в колоні з майже 15 машин. При цьому автомобіль був обмотаний білими рушниками, і на ньому написали "діти". Колону 12 березня зупинили окупанти біля села Гавронщина – їм заборонили їхати далі і змусили ночувати просто в автомобілях, залишаючись на місці. Та коли наступного дня колона спробувала рушити, їх розстріляли.

В авто загинули дві жінки, дворічна дитина, 14-річний підліток і бабуся/ Facebook Андрій Нєбитов

Автомобіль, у якому загинули жінки і діти, був у колоні передостаннім. Внаслідок обстрілу постраждали також люди, які їхали в останньому авто. Постраждалих забрав до себе додому місцевий мешканець Юрій, який став очевидцем цих подій. Він же і поховав загиблих у себе на городі.

Тепер правоохоронці провели ексгумацію тіл і направили їх на експертизу.

Авто було обмотане білими рушниками, і на ньому написали "діти"/ Facebook Андрій Нєбитов

Раніше повідомлялося, що в лісі поблизу Гостомеля знайшли автомобіль з тілами цілої сім’ї, яку розстріляли російські окупанти. Загарбники розстріляли автомобіль, в якому двоє дорослих з дитиною намагалися врятуватися і виїхати з міста через ліс.

Нагадаємо, російські загарбники розстріляли поблизу міста Ізюм автомобіль, у якому їхали чоловік, дружина і їхня 3-річна дитина. Ніхто з них не вижив. Трагедія сталася у неділю, 27 березня.

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