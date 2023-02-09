"Народ, який сотні років жив у рабстві": у ГУР розповіли, як у Росії знесуть режим Путіна

У країні-агресорі Росії не буде осмисленого протесту, як Майдан в Україні, оскільки там немає громадянського суспільства, сказав спікер ГУР МО Андрій Юсов.

Бунт в Росії призведе до краху режиму Путіна-ГУР / скріншот YouTube

Режим Володимира Путіна у країні-окупанті Росії буде повалено в результаті бунту. Там не може бути цивілізованого протесту, оскільки в державі немає демократії і громадянського суспільства. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що сценарії, які застосовує Путін, працюють в Росії, тому що там немає жодного опору.

За словами спікера ГУР, склалася ситуація, коли ціни на нафту в певний час дозволили прогодувати населення, а інших громадян або видавили з Росії, або посадили у в'язницю.

"Всі сценарії (глави Кремля Володимира Путіна) лягають на підготовлений грунт. Це народ, який сотні років жив у рабстві, там інституційно немає ані демократичних практик, ані досвіду опору", - сказав Юсов.

Як вважає представник ГУР, влада в Росії зміниться в результаті бунту. Все закінчиться переформатуванням держави.

"Але бунт все одно буде. Це питання часу... Будь це громадянське суспільство, то це був би не бунт, а осмислений протест, яким був в Україні Майдан - з цінностями, з конкретними вимогами і розумінням для чого. Оскільки суспільства там немає, це буде не протест, а бунт, який врешті-решт так чи інакше закінчиться зміною режиму і переформатуванням в самій Російській Федерації", - підкреслив Андрій Юсов.

Крах режиму Путіна в Росії

Журналісти Politico відзначали, що директор країни-окупанта Володимир Путін занадто загруз у війні проти України і не готовий піти на завершення бойових дій. Припинення війни може призвести до падіння його режиму, тому, поки Путін залишається при владі, він буде воювати.

Російський політолог Андрій Піонтковський заявив, що за 2-3 місяці у ЗСУ з'явиться потрібне для наступу озброєння і українські війська підуть в атаку. Згідно з його прогнозом, після звільнення Мелітополя і виходу сил оборони України до Азовського узбережжя відбудеться крах режиму Путіна.

Журналісти The Hill вважають, що перебування Путіна при владі в Росії залежить від того, чи вдасться окупаційним військам утримати захоплений Крим. Танки, які дадуть ЗСУ, посилять позиції України, проте не гарантують звільнення Кримського півострова.

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Загроза наступу Росії: