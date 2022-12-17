На режим Путіна чекає крах, якщо Росія припинить воювати з Україною - Politico

Ані Україна, ані Росія не бачать сенсу вести перемовини і вивчають можливості ведення бойових дій у 2023 році, пишуть американські журналісти.

Путін занадто загруз у війні, щоб повернутися до вихідних позицій - ЗМІ / Колаж скріншот YouTube, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Війна Росії проти України рухається до можливого глухого кута – Київ і Москва не мають наміру зупинятися. Сторони вивчають можливості для продовження військових дій наступного року. Директор країни-агресора Володимир Путін занадто загруз у війні і вже не може піти назад, оскільки ситуація може призвести до падіння його режиму. Можливо, війна не завершиться, допоки він залишається при владі.

Журналісти Politico опублікували матеріал, в якому Західні чиновники розповіли про своє бачення війни в Україні. Зокрема, вони вважають, що ані Київ, ані Москва, яка розв'язала велику війну, не бачать сенсу вести перемовини і не збираються здаватися. Але ситуація йде до глухого кута.

"Чесно кажучи, наразі я не бачу жодних перспектив для перемовин. Але головне, щоб така можливість зберігалася", - вважає глава МЗС Австрії Александер Шалленберг.

У статті наголошується, що Путін занадто загруз у війні, щоб повернутися до вихідних позицій - такий сценарій може призвести до краху його режиму в Росії. Регулярна військова допомога Заходу дає можливість битися українцям, проте в жодної зі сторін наразі немає ресурсів для забезпечення швидкої перемоги.

"Найімовірніший сценарій виглядає туманно. Війна може зайти в глухий кут або перейти в заморожений конфлікт", - припустив високопоставлений європейський дипломат.

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що є чутки про можливий діалог України і агресора РФ, однак це не українські і не російські джерела.

Представники Північноатлантичного альянсу також не бачать, щоб ситуація на полі бою сприяла б реалізації сценарію перемовин. Україна і Росія збираються вести бойові дії в 2023 році.

Як заявила колишня керівниця розвідувального співтовариства США зі стратегічного аналізу РФ Андреа Кендалл-Тейлор, війна може тривати, допоки Путін буде при владі в Кремлі.

Війна Росії проти України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist раніше заявив, що Росія може перейти в масштабний наступ або з кінця січня, або в березні. Він припустив спробу ворога знову піти на Київ, наступати на Донбасі та інших напрямках. За словами Залужного, Україні потрібно більше зброї для звільнення своїх територій.

Президент Володимир Зеленський сказав, що для України наступні півроку будуть вирішальними. Він закликав підтримати українську державу за чотирма напрямками - поразка енергетичного терору Росії, забезпечення стійкості України взимку, збільшення військової підтримки та сприяння у формулі миру, яку пропонує Київ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що глава країни-окупанта Росії Володимир Путін готується до тривалої війни. Він закликав Захід до довгострокової військової підтримки України. За його словами, Києву потрібно допомагати зброєю, доки Путін не зрозуміє, що він не здатен здобути перемогу на полі бою.

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