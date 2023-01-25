Піонтковський розповів, які дії ЗСУ призведуть до тотального краху путінського режиму

Російський опозиціонер підкреслив, що через 2 місяці в ЗСУ буде 2-3 механізованих бригади.

Піонтковський розповів, які дії ЗСУ призведуть до краху режиму Путіна / сайт Кремля, скріншот

Нове озброєння від західних партнерів (зокрема танки Abrams та Leopard) може докорінно змінити правила гри на полі бою. Про це заявив російський опозиціонер та публіцист зі США Андрій Піонтковський.

Як зазначив Піонтковський в ефірі 24 каналу, очільник української розвідки Кирило Буданов ще у грудні 2022 року говорив про те, що Україна повертатиме Крим комбінованим шляхом – і силою, і дипломатією.

За словами російського опозиціонера, зараз Україна наближається до першого етапу цього процесу – воєнного. Піонтковський зазначив, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю виданню The Economist окреслив сценарій масштабної воєнної операції Збройних сил України.

Зокрема, генерал Залужний сказав про те, що готовий почати наступ на Мелітополь, і це зруйнує систему російської оборони. Однак для цього ЗСУ потрібні 300 танків, 600 – 700 БМП, 500 гаубиць.

"Зараз це все у Залужного є, і навіть більше. Поки що не фізично на полі бою, але політично. Передача озброєння Україні займе приблизно 2 місяці", - сказав Піонтковський.

Він додав, що через 2 місяці в ЗСУ буде 2-3 механізованих бригади. На думку публіциста, основну роль в українському наступі відіграватимуть навіть не танки, а бронетехніка, зокрема американські БМП Bradley.

"Буде спочатку серйозний воєнний успіх. Коли ЗСУ візьмуть Мелітополь, політична система Росії просто зруйнується. Взяття Мелітополя і вихід ЗСУ на узбережжя призведе до політичного краху режиму Путіна", - наголосив Піонтковський.

Опозиціонер додав, що такої поразки, як втрата Мелітополя, путінське угруповання просто не переживе.

Хто такий Андрій Піонтковський Андрій Піонтковський (нар. 30 червня 1940, Москва) – російський політолог, публіцист; математик, кандидат фізико-математичних наук. Активний критик Путіна та політики Росії, дослідник владного бандитизму, путінізму та рашизму, опублікував багато статей та монографій із цієї теми. Із 2019 року дає інтерв'ю різноманітним українським ЗМІ, демонструючи глибоку обізнаність у світовій політиці та внутрішній політиці Росії. Піонтковський виступає критиком, коментує та аналізує міжнародну політику та політику РФ, вказуючи на помилки та надає припущення, ділиться спостереженнями. Через переслідування у РФ мешкає у Вашингтоні, США, пише Вікіпедія.

Україна отримає танки Leopard 2 та Abrams M1

Канцлер ФРН Олаф Шольц 25 січня заявив, що уряд Німеччини ухвалив рішення поставити танки Leopard 2. Берлін надасть дозвіл іншим країнам передавати німецькі Leopard третім державам, в результаті чого союзники зможуть передати танки Україні.

За даними німецького Spiegel, Україна отримає близько 80 танків від західних союзників. Йдеться про два танкових батальйони по 40 одиниць техніки.

Окрім того, президент США Джо Байден 25 січня оголосив, що Америка ухвалила рішення відправити Україні 31 танк Abrams M1. Українська армія готується до контрнаступу і потребує озброєнь. У Вашингтоні сподіваються, що зброя Заходу допоможе Києву звільнити окуповані Крим і Донбас. Також він додав, що танки Abrams M1 дуже складні в управлінні та експлуатації. Знадобиться час, щоб підготувати фахівців.

Президент України Володимир Зеленський подякував голові Білого дому Джо Байдену за надання 31 одиниці танків Abrams M1. Український гарант вважає, що військова допомога дасть змогу Києву звільнити свої території.

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