Нардепку Безуглу внесли до бази центру 'Миротворець': що стало причиною

На сайті центру "Миротворець" зазначається, що Безугла нібито найбільш цитований російськими пропагандистськими ЗМІ депутат ВРУ з 2022 року.

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Нардепку Безуглу внесли до бази центру "Миротворець" / колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/bezuhlamariana

Народну депутатку Мар’яну Безуглу було внесено до бази центру "Миротворець" за нібито дискредитацію української влади, ЗСУ, дії, які скеровані на деморалізацію війська. Ця інформація з’явилась на сайті центру "Миротворець".

У повідомленні щодо Безуглої заявлені наступні пункти:

усвідомлені публічні дії, спрямовані на дискредитацію органів державної влади та управління України;

усвідомлені дії, спрямовані на дискредитацію та деморалізацію Збройних сил України;

перешкоджання законній діяльності Збройних сил України;

усвідомлені дії, які спрямовані на розкол громадянського суспільства в Україні;

свідоме поширення інформації, що містить державну таємницю, і яку використовує Росія для досягнення стратегічних цілей під час планування та ведення бойових дій проти України та для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій.

"Цілеспрямована та системна діяльність Мар'яни Безуглої проти керівництва ЗСУ у період з 2022 по 2024 р. має явні ознаки спланованої на користь російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної компанії, метою якої є дискредитація вищого командного складу Збройних сил України, деморалізація особового складу ЗСУ, зниження рівня довіри громадян України до своїх Збройних Сил", – зазначається на сайті "Миротворець". відео дня

Мар’яну Безуглу внесено до бази центру "Миротворець"/ фото: скріншот з сайту "Миротворець"

Крім того, там звинуватили депутатку в тому, що "для досягнення цих цілей Безугла з групою невстановлених осіб через соціальні мережі свідомо вводила в оману громадян України та міжнародну спільноту, публікуючи інформацію про діяльність ЗСУ та їхнього керівництва викривлено з явним маніпулятивним характером".

На сайті центру "Миротворець" зазначається, що Безугла нібито найбільш цитований російськими пропагандистськими ЗМІ депутат ВРУ з 2022 року. Вони також навели приклади, як російська пропаганда використовує діяльність Безуглої у своїх цілях.

Що відомо про центр "Миротворець"? Центр "Миротворець" – це незалежна недержавна організація, створена групою вчених, журналістів та спеціалістів з питань дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, які займаються творчою науковою та журналістською діяльністю. Результати своїх досліджень "Миротворець" відкрито публікує на однойменному сайті.

Мар’яна Безугла - останні новини

Нагадаємо, народний депутат від Євросолідарності Ірина Геращенко повідомила, що Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в понеділок, 15 липня, вирішив зняти Мар’яну Безуглу з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.

Варто додати, що наприкінці листопада Марʼяна Безугла опублікувала критичний пост про головнокомандувача Валерія Залужного, у якому звинуватила головкома у відсутності "плану" бойових дій на 2024 рік. Це викликало у суспільства хвилю обурення.

Також Безугла закликала мобілізувати в армію жінок.

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