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Нардепка Безугла запропонувала звільнити Залужного й викликала скандал в мережі

Яна Ставська
26 листопада 2023, 19:43оновлено 26 листопада, 21:05
Тезу про нібито розкол між Зеленським та Залужним поширювали російські пропагандисти.
Нардепка Безугла запропонувала звільнити Залужного й викликала скандал в мережі
Це вже не перший скандал, у який потрапляє Безугла / Колаж Главреда. Фото: facebook.com/m.bezuhla, УНІАН

Нардепка від Слуги народу, член комітету нацбезпеки Мар'яна Безугла поскаржилась, що військове керівництво в особі Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного буцімто не надало планів на 2024 рік, тому "має піти".

Претензії Безуглої стосувалися того, що військові не відповіли на запитання Комітету щодо бригад, ротацій та турнікетів.

"Ні велика, ні маленька, ні асиметрична, ні симетрична (відповідь - Главред). Військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тис громадян на місяць. Ця проблема наростала влітку, як на Ставці так і в Парламенті при плануванні бюджету на 2024", - заявила Безугла.

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"Слуга" підтвердила, що про це йшлося під час непублічної дискусії, але "напруження наростало".

"І зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти", - написала вона.

Нардепка Безугла запропонувала звільнити Залужного й викликала скандал в мережі

Як відреагувала мережа

Мережа сприйняла пропозицію Безуглої звільнити Залужного гострими зауваженнями й оцінкою діяльності самої нардепки.

Засновник OSINT-ресурсу InformNapalm Роман Бурконазвав пост Безуглої "черговою інформаційною провокацією, яка носить ознаки спланованої ІПсО в інтересах певних політичних груп та грає на руку країні-агресору РФ".

"Її дії періоду повномасштабного вторгнення вказують, що їй не тільки неможна довіряти якісь військові плани, але і напроти - її треба якнайдалі тримати від армії та розвідки, бо вона методично та цілеспрямовано веде підривну діяльність, яка розхитує стійкість української армії та України загалом в умовах війни", - написав експерт.

Таке ж судження висловила медіаекспертка, авторка книги "Як не стати овочем" Оксана Мороз.

"Мар'яно, ви системно намагаєтеся вибити з-під себе стілець, на якому сидите. Дискредитувати людей, які вас захищають. Мар'яно, ваші слова використовує російська пропаганда і своїм ресурсом посилює дискредитаційний ефект", - звернулася вона до нардепки.

А експерт Інституту світової політики Євген Магда назвав дії Безуглої "булінгом в школі".

"Сподіваюся, боротьба проти #безуглингу буде швидшою та більш ефективною", - зазначив Магда.

Скандал вийшов за межі Facebook. Зокрема, на слова Безуглої відреагували військові авторитети. Так, "азовець" Ілля Самойленко ("Гендальф") у Twitter заявив, що триває "цілеспрямована інфоатака на Залужного", а нардепку звинуватив у зливі позиції українських сил.

"Вона або саботажник, або агент ворога", - підсумував Самойленко.

Росія розганяє ІПСО про "конфлікт" Зеленського і Залужного

Російські пропагандисти вже тривалий час намагаються навіяти громадськості думку про начебто існуючий конфлікт усередині військово-політичного керівництва України. Зокрема, продовжується "вкид" про "конфлікт" Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з президентом Володимиром Зеленським.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що єдина мета Зеленського та Залужного полягає у спільній перемозі над ворогом.

"Дезінформацією з боку агресора" назвав "конфлікт" й радник керівника ОП Михайло Подоляк.

"Безумовно, підлеглий не може сперечатися з керівництвом, за винятком якщо ведеться дискусія в рамках Ставки або військового кабінету... Між Верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем завжди всі питання вирішуються в рамках дискусії, в якій бере участь певна кількість людей", - зазначив Подоляк.

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скандал Слуга народу Мар'яна Безугла Валерій Залужний
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