Безуглу зняли з посади в комітеті з нацбезпеки: депутат видала заяву

Народний депутат від Євросолідарності Ірина Геращенко повідомила, що Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в понеділок, 15 липня, вирішив зняти Мар’яну Безуглу з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.
Нардепка від Євросолідарності Ірина Геращенко написала в Telegram, що рішення ухвалили з ініціативи нардепки Ірини Фріз. За словами Геращенко, питання зняття Безуглої з посади заступниці голови комітету "блокує Офіс президента".
Сама ж Безугла у своєму Facebook написала, що рішення комітету пов’язане з її публічними заявами про проблеми у ЗСУ.
"Реакцією комітету на правду про проблеми в ЗСУ та звернення військових сьогодні стало голосування щодо мого зняття з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду і контролю. Тези: не можна дискредитувати військове керівництво, скоро комбригів зніматимуть через Facebook тощо", - заявила вона.
За словами Безуглої, комітету "практично не існує", а підкомітети здебільшого не проводять засідань і не ухвалюють рішення. Вона також уточнила, що залишається заступницею голови комітету і членкинею комітету.
Скандали за участю Мар'яни Безуглої
Нагадаємо, що нардепка Безугла запропонувала звільнити Залужного й викликала скандал в Мережі. Відомо, що вона поскаржилась, що військове керівництво в особі Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного буцімто не надало планів на 2024 рік, тому "має піти".
Також Безугла закликала мобілізувати волонтерів на фронт. Народний депутат висловила думку, що найкращим волонтерством у 2024 році є приєднання до Збройних Сил України. Свою позицію вона пояснила тим, що обов’язок держави забезпечити все необхідне.
Безугла загриміла у скандал та дала дивну пораду українцям у Великдень. Пост викликав жваву дискусію у соцмережах. Зокрема, депутатці вказали, що серед українців є і ті, "хто бачить в цьому віддушину", інші обурилися.
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