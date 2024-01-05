Мар'яна Безугла позбулася посади в Раді: подробиці скандалу

Народний депутат України Мар'яна Безугла, після скандальних заяв про мобілізацію, позбулася посади.
Як повідомляє NV з посиланням на джерела, нардепа від Слуги народу відкликали з посади заступника Голови Комітету Верховної Ради з національної безпеки.
Депутат Верховної Ради України від "Батьківщини" Вадим Івченко на своїй сторінці в Facebook зазначив, що проголосував "за" звільнення Безуглої.
"Вважаю, що у Верховній Раді на відповідних посадах повинні перебувати люди, які посилюють наші позиції — в політичному та інформаційному просторах", — сказав він.
Ніяких деталей щодо можливих причин прийняття такого рішення поки не надходило.
Реакція Безуглої
Безугла в Facebook прокоментувавши це повідомлення.
"Дорогий Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, рішення можна прийняти тільки голосуванням у залі. Трудоголіки, люблю вас", - написала депутат.
Окрема "подяка" Завітневичу, який ініціативно поставив на голосування таку рекомендацію. Шеф - вогонь!, написала Безугла.
Також Безугла написала, що голова Комітету поставив на голосування тоді, коли вона не була присутня на засіданні.
"Голова Комітету поставив на голосування, коли я його попередила, що запізнюся на засідання, за моєї відсутності; а колеги проголосували", - обурилася Безуглая в соцмережі.
Нагадаємо, ще 27 листопада 2023 року Верховна Рада зареєструвала постанову. У ньому йдеться про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступника Голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
Відомо, що проект постанови №10295, а подав його 27 листопада народний депутат Ігор Кривошеєв з фракції "Слуга народу". Він також залишив у своєму Facebook публікацію, відреагувавши на опальну заяву Безуглою.
"Червоні лінії існують. Український народ в умовах війни продемонстрував, що може бути солідарний. Пані Безугла не може залишатися на посаді заступника Голови Комітету з національної безпеки, оборони та розвідки. Точка. Зареєстрував постанову про її звільнення!",- написав тоді нардеп Ігор Кривошеєв.
Скандал з Мар'яною Безуглою - що відомо
26 листопада Мар'яна Безугла написала у своєму Facebook пост, який розбурхав громадськість. У ньому звинуватила Залужного в тому, що не показав "план" на 2024 рік, а також закликала військове керівництво піти.
Після цього, народний депутат Ірина Фріз вимагала відставки Мар'яни Безуглої з посади голови підкомітету через її скандальні заяви щодо Головнокомандувача ЗСУ. Вона зазначила, що повідомлення Безуглої загрожують національній безпеці, оскільки створюють основи для руйнування єдності в суспільстві та підривають довіру до військового керівництва держави в умовах воєнного стану.
В Офісі президента України прокоментували заяви Безуглої про відставку Валерія Залужного. Михайло Подоляк підкреслив, що прийняття таких рішень є компетенцією вищих структур влади, а не парламентаріїв.
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