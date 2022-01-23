Податкова декларація - для кожної сім'ї: українцям запропонують користуватися пільгами родичів

Декларація доходів всієї родини надасть можливість користуватися пільгами своїх родичів - Гетьманців / zak.sfs.gov.ua

Сімейне декларування передбачає внесення до податкової декларації члена сім'ї, у якого є пільги. Така ініціатива дозволить користуватися перевагами, передбаченими для тих осіб, які їх не задіють. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

У інтерв'ю Obozrevatel він розповів про те, що сімейне декларування передбачає право на внесення до податкової декларації, наприклад, пенсіонера, який проживає в сім'ї і має пільги. У таких осіб немає доходу і вони не сплачують податки, а своєю пільгою не користуються. Такі пільги зможуть задіяти їх сім'ями.

читайте такожВ Україні зросте податок на нерухомість: хто заплатить 25 тисяч за квартиру"Сімейне декларування - це тоді, коли я можу вносити до декларації пенсіонера, який проживає зі мною і має пільги. Але такий пенсіонер не має дохід, не сплачує податок, тому пільгою своєю не користується. Якщо ми ведемо спільне господарство - це не справедливо. Крім того, це спрямовано на збереження інституту традиційної сім'ї", - розповів Гетьманцев.

Підкреслюється, що платники податків в Україні, які раніше сплачували, у тому числі, за отримання освіти, медичних послуги та іпотеку, можуть відняти такі витрати зі сплаченого прибуткового податку, а також раз на рік отримати компенсацію. Втім, більшість українців подібну можливість не використовують.

Декларацію вже повинні заповнювати особи, які отримали доходи від незалежної професійної діяльності, від здачі нерухомості в оренду та її продажу. Також в податковому документі фіксуються отримання подарунка і прощення боргу.

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