Українцям світить "податок на город": кому і коли доведеться розщедритися

В Україні вводять "податок на город" / УНІАН

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував введення податку на землю, який у народі вже назвали "податком на город".

Парламентарій в ефірі ICTV підкреслив, що новий податок на земельні паї і землі для ведення ОСГ є благом, а не вимаганням.

"Опозиція критикує і земельну реформу, і податок на поставлений дохід. Їх влаштовує ситуація, яка була 29 років, коли 8 млн га оброблялися "вчорну". Люди похилого віку отримували прибуток, а держава і місцеве самоврядування - ні копійки. І ці одноосібники були в рабстві у цих ділків", - стверджує Гетманцев.

"Про що йде мова? Йдеться про те, що ти можеш обробляти свою землю. Але вийди з тіні, зареєструйся і отримай від держави по 5 тис грн на кожен гектар, на корову, по 36 тис додаткових дотацій, і також держава за тебе сплатить ЄСВ. Про це ми говоримо, щоб бізнес став цивілізованим", - додав "слуга народу".

Податок на город: кого звільнять від сплати

МНО не визначається для земельних ділянок, які на 1 січня 2022 року перебували на території дачних і садових кооперативів, а також якщо орган контролю не вручив фізичній особі податкове повідомлення-рішення у відповідні терміни.

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За городи, присадибні ділянки і дачі не доведеться платити додаткові податки. Людям, які надають свою землю в оренду аграріям і сумлінно платять всі податки, теж не варто хвилюватися. Мінімальне податкове зобов'язання доведеться щорічно платити тим фермерам, які платять з одного гектара менше 1100 грн податків, уточнили у Верховній Раді.

Як розраховують мінімальне зобов'язання

податок на землю;

податок з доходу за продаж врожаю, вирощеного на цій ділянці;

податок на доходи фізичних осіб;

військовий збір по зарплаті найманих працівників.

У той же час якщо сплачена сума менше зазначеного зобов'язання, то орендодавцю потрібно доплатити до бюджету відсутню суму. Це стосується тих, хто орендує землю без офіційного оформлення, а на сьогоднішній день в тіні знаходиться оренда 8 млн га землі.

читайте такожВ Україні вводять "податок на город": кого звільнять від платежів

Раніше повідомлялося про те, що в Україні вводяться нові законодавчі правила, які істотно змінюють розмір акцизної ставки на алкогольні напої, а також саму систему її розрахунку. У зв'язку з цим варто чекати істотного зростання цін на алкогольні напої.

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