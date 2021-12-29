УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

"Задля блага громадян": в Україні може з’явитися новий податок

29 грудня 2021, 15:02

У ВР думають над тим, як зменшити споживання солодких газованих напоїв у державі.

В Україні може з’явитися новий податок – на солодкі газовані напої / Фото ua.depositphotos.com, УНІАН, колаж Главред

В Україні досить популярне вживання газованих напоїв з великим вмістом цукру, зловживання якими може серйозно вплинути на здоров’я. У зв’язку з цим голова Комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький пропонує обговорити введення нового податку – на солодкі газовані напої.

Радуцький зазначив, що його комітет може стати майданчиком для діалогу та напрацювання законодавчих ініціатив. Про це він написав у Facebook.

"Пропоную колегам депутатам спільно з економічними експертами, дієтологами, освітянами, представниками батьківських організацій обговорити цю важливу тему. Які існують сценарії вирішення проблеми надмірного споживання солодких газованих напоїв у нашій країні? Як знайти баланс між інтересами суспільства, споживачів та виробників? Наш комітет готовий виступити майданчиком для діалогу та напрацювання законодавчих ініціатив", – зазначив він.

читайте такожДієтолог перерахувала небезпечні для тіла приховані джерела цукруЗа словами Радуцького, третина українських дітей досить часто вживає солодку газовану воду. При цьому понад дві третини батьків не заперечують, щоб їхні діти пили таку воду, а також солодкі пакетовані соки. Він наголосив, що це серйозно відображається на здоров’ї населення.

"Не дивно, що цукровий діабет в Україні активно "молодшає". Останніми роками спостерігається дуже значний приріст захворюваності серед дітей шкільного та дошкільного віку. Хоча у 80% випадків розвитку діабету можна запобігти завдяки правильному харчуванню", – написав голова комітету.

Реклама

Він навів приклади, як в інших країнах боряться з надмірним вживанням солодких газованих напоїв. За його словами, з кожним роком все більше країн світу запроваджують спеціальний податок. У переліку країн, у яких такий податок існує, уже понад 65 держав. Нещодавно до них долучились Казахстан та Ізраїль. Радуцький зазначив, що в Ізраїлі такий податок почне діяти з наступного року.

"Згідно з доповіддю ВООЗ, збільшення ціни на солодкі напої навіть на 20% призводить до зниження їхнього споживання і сприяє переходу споживачів на більш здорові альтернативи", – додав він.

Раніше повідомлялося, що в Україні вводять "податок на город". Мінімальне податкове зобов'язання доведеться щорічно платити тим фермерам, які платять з 1 га менше 1100 грн податків. Новації ставлять перед собою за мету виведення з тіні сільськогосподарської галузі.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні вводяться нові законодавчі правила, які істотно змінюють розмір акцизної ставки на алкогольні напої, а також саму систему її розрахунку. У зв'язку з цим варто чекати істотного зростання цін на алкогольні напої.

Вас також може зацікавити:

viber
податки цукор напої новини України Михайло Радуцький
Зараз ви переглядаєте новину «"Задля блага громадян": в Україні може з’явитися новий податок». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Успіх в грошах, роботі і коханні: кому зі знаків очікувати вже в січніУспіх в грошах, роботі і коханні: кому зі знаків очікувати вже в січні Великий куш, нова робота і несподіваний поворот: гороскоп на січень 2022 року для СтрільцівВеликий куш, нова робота і несподіваний поворот: гороскоп на січень 2022 року для Стрільців Щоб в будинку завжди водилися гроші: що потрібно обов'язково поставити на стіл на Новий рік 2022Щоб в будинку завжди водилися гроші: що потрібно обов'язково поставити на стіл на Новий рік 2022 Скільки мандаринів можна з'їдати на добу - відповідь дієтологаСкільки мандаринів можна з'їдати на добу - відповідь дієтолога Таро прогноз для Раків на 2022 рік: астролог назвала найскладніший та найщасливіший місяцьТаро прогноз для Раків на 2022 рік: астролог назвала найскладніший та найщасливіший місяць
15:02

"Задля блага громадян": в Україні може з’явитися новий податок

14:54

"Вакцинувався": нардеп Тищенко осоромився в прямому ефіріВідео

14:35

Порошенко випереджає Зеленського у другому турі виборів президента - опитування

14:32

Останній герой на 1+1: творці шоу оголосили про старт всенародного кастингуВідео

14:29

У ЄС розповіли про сценарії вторгнення Росії в УкраїнуВідео

Реклама
14:14

Донька Сумської здивувала мережу радикальною зміною іміджу

14:07

"Велике будівництво": між Києвом та Васильковом почали курсувати електрички

13:52

Путін хоче спростити отримання російського громадянства вихідцям з країн СРСР

13:17

Прикмети на 30 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

13:15

Угода США та РФ щодо безпеки – тільки за участю Європи: в ЄС поставили Москві умовуВідео

13:13

З наступаючим Новим роком 2022 - картинки і привітання в прозі і віршах

13:00

Гороскоп на завтра 30 грудня 2021: Левам – гроші, Дівам – удача, Стрільцям - небезпекаВідео

12:56

Фотографувалися з черепом, щоб викласти у соцмережі: на Прикарпатті підлітки понівечили склеп

12:44

Арнольд Шварценеггер офіційно розлучився з Марією Шрайвер після 10 років судових розглядів

12:40

Пожежа в реанімації на Прикарпатті виникла через запалену свічку: пацієнти згоріли живцемВідео

12:17

"Дитина без свідомості лежала під ліжком": на Харківщині чоловік виніс 8-річного хлопчика з палаючого будинку

12:12

За 2021 рік на Дніпропетровщині здали майже 100 об'єктів "Великого будівництва" Зеленського

12:05

В Україні вдесятеро збільшили штрафи за незаконну вирубку дерев, збирання грибів та ягідВідео

12:01

Лобода або Шакіра: як виглядала Покрещук до того, як "накачала" найбільші вилиці в світі

11:20

Відомий гонщик Мочанов потрапив у дорожній скандал у центрі Києва

Реклама
11:10

"Було багато суму і полегшення": Анна Кошмал розповіла про фінал Сватів та як зустріне Новий РікВідео

11:00

"Або гроші - або тіло назад в морг": у Києві співробітники похоронного бюро вимагали хабар з сім'ї померлого

10:45

США залишать свої кораблі в Середземному морі через скупчення військ РФ біля України, – ЗМІВідео

10:33

Підбираємо правильний тональний крем: від пудри з борошна і крейди до мікрогранул і "другої шкіри" новости компании

10:29

Обпалено 90% тіла: внаслідок пожежі в лікарні на Прикарпатті постраждали троє медиківВідео

10:06

"Вареник з бринзою": Вірастюк вульгарно прокоментував пікантне фото дівчини і потрапив у скандал

09:45

У Дніпрі трамвай зійшов з рейок і на смерть збив жінку-пішоходаВідео

09:17

"Втрата путінського трильйона": політолог пояснив, чому в Кремлі бояться "пекельних" санкцій СШАВідео

09:07

Українцям потрібно готуватися до погодної аномалії: синоптик видав несподіваний прогноз

08:46

Україна стала ближчою до вступу в ЄС і НАТО - Кулеба

08:15

Втрата довіри та зацікавленості: яким був 2021 рік для української дипломатіїПогляд

08:02

Морози відступлять, прийде відлига: синоптик уточнила, якою буде погода в Україні на Новий рік 2022Відео

07:56

Гороскоп на сьогодні 29 грудня 2021: Левам – інтриги, Козерогам – плітки, Рибам - перевірка на міцністьВідео

07:15

"Подивимося": Байден відповів, чи зустрічатиметься з Путіним через УкраїнуВідео

06:50

Астрологічний прогноз на січень-2022: як складуться робота, поїздки, любовні та грошові справи

06:37

У лікарні на Прикарпатті прооунав вибух: кількість жертв зросла до чотирьох

06:28

Чотири причини, чому Росія готує наступ на УкраїнуПогляд

05:41

Смачний салат на Новий рік 2022 Тигр: готувати всього 20 хвилинВідео

05:23

Гороскоп на січень 2022 обіцяє Водоліям таємний роман, повернення екскоханого та зміну іміджуВідео

05:10

Коли COVID-хворим варто викликати швидку: у МОЗ назвали перелік тривожних симптомівВідео

Реклама
04:39

Як і чим чистити кухонну витяжку в домашніх умовах

04:39

Як змусити каланхое рясно цвісти в домашніх умовах - прості хитрощі

04:17

Діта фон Тіз вже не та: 49-річна королева бурлеску помітно поправилася

03:53

Болять і набрякають ноги - Комаровський назвав причини та способи вирішення

03:25

"Нова пошта" вводить нові тарифи та послуги з 1 січня: що змінитьсяВідео

02:34

Українська блогерка схвилювала "гарячими" кадрами після пологів

02:23

Леся Нікітюк в найтоншій комбінації показала свої "персики" в ліжку

02:20

Ціни на гриби в Україні накрутили до непристойної позначки: де печериці найдорожчіВідео

01:45

Дієтолог пояснила, кому категорично не можна їсти моркву

01:36

З 2022 року в Україні почнуть закривати пологові будинки: в чому причинаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти