"Задля блага громадян": в Україні може з’явитися новий податок

В Україні може з’явитися новий податок – на солодкі газовані напої / Фото ua.depositphotos.com, УНІАН, колаж Главред

В Україні досить популярне вживання газованих напоїв з великим вмістом цукру, зловживання якими може серйозно вплинути на здоров’я. У зв’язку з цим голова Комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький пропонує обговорити введення нового податку – на солодкі газовані напої.

Радуцький зазначив, що його комітет може стати майданчиком для діалогу та напрацювання законодавчих ініціатив. Про це він написав у Facebook.

"Пропоную колегам депутатам спільно з економічними експертами, дієтологами, освітянами, представниками батьківських організацій обговорити цю важливу тему. Які існують сценарії вирішення проблеми надмірного споживання солодких газованих напоїв у нашій країні? Як знайти баланс між інтересами суспільства, споживачів та виробників? Наш комітет готовий виступити майданчиком для діалогу та напрацювання законодавчих ініціатив", – зазначив він.

читайте такожДієтолог перерахувала небезпечні для тіла приховані джерела цукруЗа словами Радуцького, третина українських дітей досить часто вживає солодку газовану воду. При цьому понад дві третини батьків не заперечують, щоб їхні діти пили таку воду, а також солодкі пакетовані соки. Він наголосив, що це серйозно відображається на здоров’ї населення.

"Не дивно, що цукровий діабет в Україні активно "молодшає". Останніми роками спостерігається дуже значний приріст захворюваності серед дітей шкільного та дошкільного віку. Хоча у 80% випадків розвитку діабету можна запобігти завдяки правильному харчуванню", – написав голова комітету.

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Він навів приклади, як в інших країнах боряться з надмірним вживанням солодких газованих напоїв. За його словами, з кожним роком все більше країн світу запроваджують спеціальний податок. У переліку країн, у яких такий податок існує, уже понад 65 держав. Нещодавно до них долучились Казахстан та Ізраїль. Радуцький зазначив, що в Ізраїлі такий податок почне діяти з наступного року.

"Згідно з доповіддю ВООЗ, збільшення ціни на солодкі напої навіть на 20% призводить до зниження їхнього споживання і сприяє переходу споживачів на більш здорові альтернативи", – додав він.

Раніше повідомлялося, що в Україні вводять "податок на город". Мінімальне податкове зобов'язання доведеться щорічно платити тим фермерам, які платять з 1 га менше 1100 грн податків. Новації ставлять перед собою за мету виведення з тіні сільськогосподарської галузі.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні вводяться нові законодавчі правила, які істотно змінюють розмір акцизної ставки на алкогольні напої, а також саму систему її розрахунку. У зв'язку з цим варто чекати істотного зростання цін на алкогольні напої.

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