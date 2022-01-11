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Українців звільнять від сплати "податку на город": кому пощастить

11 січня 2022, 01:38

Мінімальне податкове зобов'язання доведеться платити деяким категоріям фермерів.

Місячний календар городника на листопад 2021
/ ua.depositphotos.com

Податок для власників земельних ділянок повинен вивести з тіні сільськогосподарський ринок. Таку мету ставили перед собою законодавці.

При цьому нові податкові зобов'язання стосуватимуться власників земельних ділянок, повідомляє Перший діловий телеканал.

Від нового податку будуть звільнені тільки дачники, що працюють на невеликих присадибних ділянках, і аграрії, які офіційно платять податки за проданий урожай.

"За городи, присадибні ділянки і дачі не потрібно буде платити додаткові податки. Людям, які віддають свою землю в оренду аграріям і ті сумлінно платять всі податки, також не варто переживати. Мінімальне податкове зобов'язання доведеться щорічно платити тим фермерам, які платять з 1 гектара менше 1100 гривень податків", – розповіли експерти.

Податок на город: кого звільнять від сплати

МПЗ не визначається для земельних ділянок, які на 1 січня 2022 року перебували на території дачних і садових кооперативів, а також якщо орган контролю не вручив фізичній особі податкове повідомлення-рішення у відповідні терміни.

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За городи, присадибні ділянки і дачі не доведеться платити додаткові податки. Людям, які надають свою землю в оренду аграріям і сумлінно платять всі податки, теж не варто хвилюватися. Мінімальне податкове зобов'язання доведеться щорічно платити тим фермерам, які платять з одного гектара менше 1100 грн податків, уточнили у Верховній Раді.

Як розраховують мінімальне зобов'язання

  • податок на землю;
  • податок з доходу за продаж врожаю, вирощеного на цій ділянці;
  • податок на доходи фізичних осіб;
  • військовий збір по зарплаті найманих працівників.

У той же час якщо сплачена сума менше зазначеного зобов'язання, то орендодавцю потрібно доплатити до бюджету відсутню суму. Це стосується тих, хто орендує землю без офіційного оформлення, а на сьогоднішній день в тіні знаходиться оренда 8 млн га землі.

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