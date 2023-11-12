Накривають вогнем і штурмують: окупанти перейшли в наступ під Бахмутом

Російські окупанти намагаються промацати слабкі місця ЗСУ і тиснути на Сили оборони України.

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Росіяни перейшли в наступ під Бахмутом / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України

Російські окупанти перейшли в наступ на Бахмутському напрямку. Ворог більше не в обороні на цьому напрямку. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сухопутних військ Володимир Фітьо.

Росіяни намагаються активно наступати з новою силою. Вони хочуть відбити позиції, які були загублені раніше. Окупанти намагаються промацати слабкі місця ЗСУ, активно обстрілюють українські позиції з артилерії.

"І, відповідно, на Бахмутському напрямку і на південь від Бахмута ворог намагається тиснути на наші сили оборони", – сказав Фітьо. відео дня

Лише за добу на Бахмутському напрямку українські військові відбили 15 ворожих атак. ЗСУ ліквідували 140 росіян, понад 28 одиниць техніки, з якої понад 10 - підсистеми різних типів.

Ситуація під Бахмутом

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просунулися вперед під Бахмутом і закріплюються на нових рубежах. Російські війська безуспішно намагалися повернути втрачені позиції під Бахмутом.

Нагадаємо, український військовий розповів про жорстку тактику окупантів під Бахмутом. Армія Росії активно використовує безпілотники, на багатьох ділянках фронту під Бахмутом.

Як повідомлялося раніше, під Бахмутом ситуація залишається важкою. Російські окупанти наступають на флангах, важкі бої йдуть південніше міста.

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