"Я виступаю за Фаріон": Арестович об'єднався зі скандальним мовознавцем

Колишній радник офісу президента називає скандальні заяви Фаріон"поглядом, який не всім подобається".

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Арестович почав захищати Фаріон / Колаж : Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Колишній радник офісу президента Олексій Арестович, який неодноразово влипав у скандали, різко перейшов на бік українського мовознавця Ірини Фаріон, яка нахабно говорила, що боротьба з російськомовними українцями всередині країни "важливіша, ніж боротьба на нульових позиціях". Відео із заявою Арестовича вже розлетілося в мережі.

Він відкрито сказав, що особисто заступається за Фаріон, незважаючи на те, що вона його раніше кілька разів ображала. Сканда, висловлювання мовознавця він називає лише"поглядом, який не всім подобається".

"Я виступаю за Ірину Фаріон, яка кілька разів персонально мене ображала. Я заступаюся за неї, як за громадянку України. Це, звичайно, куди більш складна проблема, але я не хочу жити в країні, будувати країну і захищати країну, в якій переслідують за погляди, навіть якщо вони нам дуже не подобаються. Ми повинні переслідувати тільки за справи", - говорить Арестович. відео дня

Водночас він каже, що розпалювання подібних конфліктів буде на руку ворога.

Скандальні висловлювання Фаріон

Нагадаємо, нещодавно Фаріон зашкварилася нахабним "наїздом" на бійців з Азова. Вона зробила скандальну заяву на адресу російськомовних українських захисників. Фаріон каже, що російськомовні захисники України повинні називати себе не українцями, а росіянами.

Після цього Фаріон поставили на місце і пригрозили в'язницею. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Нацполіції та СБУ після скандальних заяв Ірини Фаріон.

8 листопада стало відомо про те, що Фаріон влипла в новий скандал. Український мовознавець Ірина Фаріон жорстко обізвала українців, які спілкуються російською мовою. Вона назвала їх "внутрішніми ворогами", "дикунами" та "чортами з рогами та копитами". До того ж Фаріон заявила, що "боротьба всередині країни важливіша за боротьбу на "нулі".

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