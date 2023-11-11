Обсяги допомоги від США скоротяться: Білий дім звернувся до ЄС за допомогою

США зменшують обсяги військової допомоги Україні. Водночас Америка просить Євросоюз, щоб країни-члени ЄС продовжували підтримувати Київ. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.
Підтримка України є однією з проблем і випробувань, які стали перед Євросоюзом. Саме військова допомога Києву повинна бути на першому місці.
Водночас Боррель зазначив, що Євросоюзу треба усвідомлювати, війна в Україні не закінчиться миттєво.
"І ми, європейці, у яких є необхідні кошти для цього, повинні бути готові продовжувати допомагати Україні, враховуючи, що підтримка США, швидше за все, зменшиться", – сказав дипломат.
Допомога ЄС Україні
30 жовтня стало відомо про те, що в Євросоюзі готують спеціальний план підтримки ЗСУ на 20 млрд євро. Ця програма розрахована на період 2024-2027 років і передбачає виділення 5 млрд євро на рік на програми з передачі зброї та подальшого навчання українських військовослужбовців.
Після цього прем'єрміністр ЄС Віктор Орбан накинувся на Євросоюз. Орбан порівняв членство своєї країни в ЄС з тривалою радянською окупацією, яка тривала понад сорок років.
Жозеп Боррель різко відповів скандальному Віктору Орбану - в Євросоюзі Угорщині натякнули на двері. За його словами, ніхто не зобов'язує Угорщину бути частиною Євросоюзу.
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