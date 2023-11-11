Росіяни "летять" на шаленій швидкості: у Мелітополі пролунав жорсткий вибух

Російські окупанти перекрили дорогу біля заводів, які вони переробили під військові бази.

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У Мелітополі пролунав потужний вибух / Колаж: Главред, фото: pexels, відкриті джерела

В окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав жорсткий вибух. Російські окупанти в паніці перекрили дорогу. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

Повідомляється, що вибух пролунав 11 листопада. Він додав, що ворожі машини "полетіли" на шаленій швидкості. Ворог перекрив дорогу біля заводів.

"Зараз жителі повідомляють про перекриття руху транспорту між заводами "Рефма" і "Агат", які ворог перетворив на військові бази", - повідомив Федоров.

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Ситуація на Південному фронті

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо про те, що ВСУ потужно просунулися в Запорізькій області і змогли зрізати цілий виступ ворога. Українські військові просунулися поблизу Вербового. Водночас українські десантники ведуть важкі бої біля Работиного та Новопрокопівки.

У Силах оборони розповіли про втрати ворога на півдні після того як українські військові знищили купу окупантів. На південному напрямку Збройні Сили України попри все продовжують виконання бойових завдань.

Начальник прес-служби Генштабу Владислав Селезньов заявив, що ЗСУ можуть готувати потужний штурм на півдні. Перший плацдарм знаходиться в районі Дач і Антонівського мосту недалеко від окупованих Олешок; другий - в районі залізничного мосту в напрямку сіл Піщанівка і заплава; третій - на групі островів від козацьких таборів до Кринок.

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