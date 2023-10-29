Окупанти наступають на флангах: ЗСУ - про складну ситуацію під Бахмутом

Найважчі бої тривають на південному фланзі під Бахмутом.

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Російські окупанти намагаються наступати на флангах під Бахмутом / Колаж: Главред, фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

Російські окупанти намагаються захопити Донецьку область. Вони кидають свої сили на штурм українських позицій і наступають на флангах біля Бахмута. Про це в ефірі телемарафону заявив пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашников.

Найважчі бої тривають на південному напрямку. Там ЗСУ мають успіхи.

"Там ми спостерігаємо постійні контратаки ворога, Кліщіївка та Андріївка. Звичайно, вдалих спроб у нього немає. Незважаючи на шалені втрати, окупанти намагаються нам завдати хоч якийсь удар",-сказав Калашников. відео дня

Водночас російські окупанти намагаються атакувати і на північному фланзі. Ворог спрямував свої зусилля в напрямку Хромово, Богданівки, Оріхово-Василівки.

У окупантів на Бахмутському напрямку величезні втрати.

"Точно, звичайно, ніхто не підрахує. Втрати можуть коливатися від роти до двох рот, дивлячись який день. Це не тільки загиблі, це і поранені, і дезертири. Іноді були такі випадки, що у них втрати доходили до 400 бійців на добу", – говорить Калашников.

Ситуація під Бахмутом

Нещодавно екскомандир "Азова" Максим Жорін розповів про ситуацію в районі Бахмута і про колосальні втрати ворога на цьому напрямку. Росія стирає свої підрозділи на Бахмутському напрямку, проте їй не вдається домогтися успіху. Сили оборони України продовжують бої на півдні від Бахмута.

Пізніше спікер Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук розповів про те, як ЗСУ просунулися вперед і "покришили" окупантів. Російські загарбники зробили більше 50 невдалих спроб відновити втрачене становище.

У Генштабі розповіли про те, що ЗСУ просуваються під Бахмутом. Армія України штурмує позиції російських окупантів на Бахмутському напрямку південніше Бахмута і закріплюється на нових позиціях.

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