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"Треба знищувати": Зеленський назвав цілі ударів по об'єктах на території РФ

Олексій Тесля
23 червня 2024, 21:27
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Узгодження ударів біля кордону дало змогу знищити частину терористичного потенціалу РФ, нагадав президент.
Зеленський, Гімарс
Володимир Зеленський прокоментував удари по цілях у РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що кожен день Харків страждає від російського терору.

"І кожного дня ми повторюємо: російську бойову авіацію, яка завдає цих ударів, і не тільки по Харкову, по іншим нашим містам і громадам, по нашим фронтовим позиціям, - російську бойову авіацію треба знищувати там, де вона є, всіма засобами, які є ефективними. Бити по російських аеродромах - також, це цілком справедливо. І нам потрібне це спільне рішення з партнерами - безпекове рішення", - наголосив він під час вечірнього звернення.

Глава держави нагадав, що нещодавнє узгодження ударів по російській території - поблизу кордону - дало змогу знищити частину російського терористичного потенціалу.

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"Але тільки частину. Потрібно убезпечити людей і життя повністю від російського терору - потрібно більше далекобійності, потрібна відповідна зброя для українців. І ми працюємо над цим із партнерами - робимо все, щоб наблизити рішення. Загалом наступні тижні червня і першої половини липня мають стати для України не менш результативними, ніж травень і перша половина червня", - зазначив він.

Президент сказав, що Україна вже отримала позитивне рішення щодо постачання нових систем Patriot, а також готує продовження і працює над постачанням додаткових систем ППО.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

"І далекобійність зараз - це питання не тільки про те, чого ми можемо досягти на полі бою, а й про те, коли взагалі завершиться війна. Чим більше ми можемо, тим швидше вдасться примусити Росію до справедливого миру", - додав Зеленський.

Удари РФ по Харкову

Як повідомлялося, унаслідок авіаційних ударів, завданих російськими окупантами по Харкову в неділю вдень, загинув один мирний житель, поранено десятьох, серед них двоє підлітків. Двоє постраждалих у важкому стані. Попадання зафіксовано по приватному сектору та дитячому навчальному закладу. Унаслідок ударів знеструмлено половину споживачів Харкова.

Вибухи в Харкові - останні новини за темою

Нагадаємо, вдень 22 червня російські окупанти підняли в повітря свою авіацію та здійснили пуски керованих авіабомб у бік Харкова. У місті прогриміли потужні вибухи, над ним здійнялися стовпи диму. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що росіяни чотири рази вдарили по місту, зокрема по житлових будинках.

Як стало відомо пізніше, РФ влучила в житловий будинок у центрі міста, там триває розбір завалів. Президент України Володимир Зеленський назвав це російським терором, який потрібно негайно зупинити.

Як повідомляв Главред, кількість поранених унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до 41 людини. 6 постраждалих перебувають у важкому стані.

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новини Харкова Володимир Зеленський війна Росії та України
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