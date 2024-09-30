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"Треба просто вижити": Розумний сказав, чому зараз проблема депопуляції неактуальна

Анна Ярославська
30 вересня 2024, 11:47
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Те, що в Україні відбувається демографічна криза, є більшою мірою нашою власною проблемою.
Максим Розумний, війна в Україні
Максим Розумний сказав, що війна є найголовнішою проблемою України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/rozumnyi

Україна очолила рейтинг за смертністю та антирейтинг за народжуваністю. Однак зараз у країні є важливіша проблема - війна. І поки вона не закінчиться, вирішення питань демографічної кризи навряд чи буде актуальним. Таку думку озвучив під час чату з читачами Главреда політичний експерт Максим Розумний.

У зв'язку з воєнними діями демографічна ситуація в Україні ймовірно погіршуватиметься. Однак Захід не ідентифікує це як геноцид, бо в публічному політичному просторі зараз дуже багато геноцидів, і є консенсус щодо того, що потрібно якось звузити розуміння цього поняття до конкретних дій насильницького знищення людей за етнічною ознакою.

"Наприклад, як німецькі нацисти знищували євреїв, або як в Уганді все відбувалося. Все інше, що призводить до депопуляції, необов'язково називає геноцидом, тому що це тягне за собою дуже багато наслідків у міжнародно-правовому полі", - пояснив Розумний.

За його словами, те, що в Україні відбувається демографічна криза, є більшою мірою нашою власною проблемою.

"Але біда в тому, що в нас зараз є набагато більша проблема - війна. Ми поки що не доходимо до розуміння, усвідомлення цієї проблеми, а, тим більше, до протидії цим процесам. Зараз нам треба просто вижити, не допустити прориву фронту й окупації нових українських земель", - зазначив він.

Експерт додав, що думка про те, хто ж житиме на цій землі, слушна і важлива, але поки що цю проблему поставлено на чергу.

"Спочатку слід розв‘язати ту проблему, яка стоїть гостро, адже наші рідні та близькі на фронті, а люди живуть під регулярними обстрілами. А про проблему депопуляції ми будемо говорити завтра", - резюмував Розумний.

Дивіться відео чату з Максимом Розумним:

Хто такий Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Демографічна криза в Україні

Як повідомляв Главред, Україна опинилася на першому місці серед країн із найвищим рівнем смертності та найнижчим показником народжуваності у світі. Про це свідчать дані останніх даних звітів Центрального розвідувального управління США щодо глобальної статистики смертності та народжуваності.

За статистикою, рівень смертності в Україні становить 18,6 на 1000 осіб, що є найвищим показником у світі.

На другому місці за рівнем смертності перебуває Литва з показником 15,02 смерті на 1000 осіб, а третє місце посідає Сербія, де рівень смертності становить 14,9 на 1000 осіб.

Раніше президент Володимир Зеленський висловив припущення про те, що після закінчення війни проти Росії в Україні можливий демографічний "бум". Український політолог, соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко вважає, що зростання народжуваності можливе, але, крім часу, є низка проблем, без розв‘язання яких досягти цього буде складніше.

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