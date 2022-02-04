Нацгвардієць, який влаштував криваву бійню на Південмаші, відмовився від своїх свідчень

Артемій Рябчук відмовився від своїх свідчень / facebook.com/dnipropolice

Нацгвардієць Артемій Рябчук, який виступає підозрюваним у розстрілі товаришів по службі на підприємстві "Південмаш", відмовився від усіх колишніх свідчень. У зв'язку з цим, досудове розслідування триває.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань, де підтвердили факт звернення підозрюваного до слідчого з відповідною заявою.

"Але це ніяк не впливає на той масив доказової бази, якою володіє слідство. Досудове розслідування триває. Щодо ж якогось там можливого на нього психологічного тиску, то ця інформація не відповідає дійсності", - розповіли в ДБР.

читайте такожКривава бійня в Дніпрі: дочку загиблої Лебединець визнали сиротоюТакож пізніше цю інформацію підтвердив новий адвокат Рябчука Денис Гордєєв. Крім того, в Києві готують прес-конференцію з цього приводу, яка повинна відбутися через тиждень.

"12 лютого планується прес-конференція в Києві. Правозахисники Лада Соколова та Дмитро Павлюченко спілкуються з волонтерами, намагаються об'єднати ті групи (підтримки – Ред.), які вже є", - сказав Гордєєв виданню Сьогодні.

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Також правозахисник додав, що єдиними офіційними адвокатами солдата є він і Таміла Ульянова.

За словами Гордєєва, Рябчук написав заяву про відмову свідчень власноруч.

Нагадаємо, раніше нацгвардієць визнав свою провину. Також йому обрали запобіжний захід.

Стрілянина в Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.

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